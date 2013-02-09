چهار پروژه فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی سمنان به بهره برداری رسید

سید عباس طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام بهره برداری از چهار طرح فرهنگی استان سمنان در دهه فجر امسال افزود: این طرح ها شامل خانه های عالم روستای قلعه بالا، جیلان و خانخودی و احمد آباد خارتوران هستند.

وی تصریح کرد: خانه عالم روستای قلعه بالای شاهرود با 90متر زیر بنا و زمین اهدایی اهالی روستا برای روحانی مستقر ساخته شده که به علت کمبود بودجه فضای بیرونی آن هنوز کامل نشده است.

طباطبایی اعتبار این طرح را 470 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی عنوان کرد.

معاون اداری و مالی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان اظهار داشت: عملیات ساخت خانه عالم روستای جیلان نیز با 75 متر زیر بنا در زمینی به مساحت 200 متر مربع و 150 میلیون ریال اعتبار استانی به مناسبت بزرگداشت دهه فجر به بهره برداری رسید.

طباطبایی در پایان، خانه عالم روستای خانخودی و احمدی آباد خارتوران با هر کدام 75 متر مربع زیر بنا و به ترتیب 205 و 210 میلیون ریال اعتبار را از دیگر طرح هایی عنوان کرد که در ایام دهه فجر با حضور مسئولان افتتاح شد.