علی تمنایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استقبال از فیلم «هیس! ‌دخترها حرف نمی‌زنند» به کارگردانی پوران درخشنده در تهران بسیار خوب بوده است و امروز (شنبه) در سه سانس در اصفهان به نمایش درمی‌آید ضمن اینکه در روز دوشنبه نیز بار دیگر این فیلم در سه سانس و سه سینما به نمایش درمی‌آید.



وی افزود: «هیس دخترها حرف نمی‌زنند» داستان شیرین دختر 8 ساله‌ای است که بی‌توجهی پدر و مادرش واقعه‌ای را برای وی رقم می‌زند که همه زندگی‌اش را تحت شعاع خود قرار می‌دهد.



معاون فرهنگی هنری ارشاد اسلامی اصفهان درباره بازیگران نمایش نیز بیان داشت: شهاب حسینی، مریلا زارعی، طناز طباطبایی، مائده طهماسبی، فرهاد آئیش، هادی مرزبان، ستاره اسکندری، امیر آقایی، شیرین بینا در این فیلم بازی کرده‌اند.



وی با بیان اینکه همچنین فیلم‌ «عملیات مهدکودک» به کارگردانی فرزاد اژدری امروز (شنبه) در سه سانس اکران می‌شود، ادامه داد: این فیلم کودکانه است و داستان آن درباره چند کودک است که برای جلب توجه والدینشان دست به کار بزرگی می‌زنند.



تمنایی ادامه داد: بخش‌هایی از این فیلم به صورت جلوه‌های ویژه رایانه‌ای تولید شده و بازیگران شاخصی نیز از جمله فرزاد حسنی و نرگس محمدی در آن حضور دارند.



وی با بیان اینکه «خاک و مرجان» به کارگردانی مسعود اطیابی فیلم دیگری است که امروز در سینماهای سپاهان، ساحل و خانواده اکران می‌شود، بیان داشت: این فیلم داستان جنگ‌زده‌ای افغانی است که همسرش سال‌ها پیش مرده و وی قصد دارد طلب‌هایش را بگیرد و به کابل برود و دخترش را شوهر بدهد.



معاون فرهنگی هنری ارشاد اسلامی اصفهان تصریح کرد: وی در این کار موفق می‌شود و در نهایت در کابل می‌فهمد که همسرش زنده است.



تکرار اکران فیلم« هیس! دخترها فریاد نمی زنند» در روز دوشنبه



به گزارش مهر، این سه فیلم در سه سانس 16، 18 و 20 در سینماهای ساحل، خانواده و سپاهان به نمایش درمی‌آید و اکران فیلم « هیس! دخترها فریاد نمی زنند» در روز دوشنبه تکرار می شود.