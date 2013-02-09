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۲۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۱۰

کلانتری در گفتگو با مهر:

1100 مدرسه لرستان هوشمند سازی شده است

1100 مدرسه لرستان هوشمند سازی شده است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان از هوشمندسازی هزار و 107 مدرسه این استان خبر داد.

حجت الله کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سالجاری بیش از هزار و 107 مدرسه لرستان هوشمند سازی شده است.

وی با اشاره به اعتبار هزینه شده برای هوشمندسازی مدارس لرستان بیان داشت: در سالجاری بیش از 400 میلیون تومان برای هوشمندسازی مدارس لرستان اعتبار صرف شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به برنامه های این اداره کل برای ادامه کار هوشمندسازی مدارس تصریح کرد: پیگیری برای جذب اعتبارات وزارت خانه، پیگیری برای جذب اعتبارات استانی و ... در این زمینه در دستور کار قرار گرفته شده است.

کلانتری همچنین از تولید محتوای کتاب الکترونیک در این استان خبر داد و افزود: در حال حاضر کتاب الکترونیک مورد نیاز همه مقاطع تحصیلی در مدارس لرستان تهیه و توزیع شده است.

وی همچنین به آموزش ضمن خدمت معلمان در رابطه با تدریش کتب الکترونیک تصریح کرد: برای انجام این کار اعتباری بالغ بر 120 میلیون تومان نیاز است که در صورت تخصیص این آموزشهای ضمن خدمت برگزار می شود.

کد مطلب 1812559

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