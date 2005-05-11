رئيس فدراسيون واليبال: رئيس جمهور آينده بايد ورزش رادر سبد خانواده ببيند // استفاده ابزاري كانديداها از ورزشكاران نوعي توهين به شعورمردم است

محمدرضا يزداني خرم رئيس فدراسيون واليبال درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن تاكيد براينكه ورزش نقش بسزايي درسالم سازي جامعه دارد، گفت: رئيس جمهور آينده بايد به ورزش نگاه جدي و پيشگيرانه داشته باشد و اين نگاه نبايد تنها درحدحرف وشعارباقي بماند.

يزداني خرم افزود: معمولا حمايت ازورزش و توسعه آن درسطح جامعه جزو شعارهاي تبليغاتي قبل ازانتخابات ازسوي كانديداها مطرح مي شود، ولي اميدواريم اين امر اينباردرحد حرف باقي نماند وبا توجه به تاثيري كه ورزش درسالم سازي جامعه و جلوگيري ازگرايش جوانان به مواد مخدر واعتياد دارد، رئيس جمهور آينده نگاه جدي تري به ورزش داشته باشد وازنقش تاثيرگذار آن برروي نسل جوان جامعه بسادگي نگذرد.

يزداني خرم با بيان اينكه رئيس جمهور آينده بايد ورزش را درسبد خانواده ببيند، تصريح كرد: انتظارعمومي جامعه ورزش از رئيس جمهورگسترش امكانات ورزش درسطح جامعه است تا ازاين طريق كليه افراد توانايي پرداختن به ورزش را داشته باشند و بتوان با گسترش ورزش به سالم سازي جامعه كمك كرد.

رئيس فدراسيون واليبال با بيان اينكه مقام معظم رهبري خطوط كلي نظام را درچشم انداز بيست ساله ترسيم نموده اند، اظهارداشت: مقام رهبري درزمينه ورزش رهنمودهاي دقيق وروشني دارند كه عمل به آنها مي تواند براي ورزش كشورراهگشا وتعيين كننده باشد. ايشان ورزش را به كوهي تشبيه كرده اند كه ورزش قهرماني قله وراس اين كوه را تشكيل مي دهد وورزش همگاني دامنه وكوهپايه آن است كه هراندازه دامنه كوه وسعت وگسترش بيشتري داشته باشد، اين امرباعث پيشرفت، حضور قدرتمندتردرراس قله خواهد شد. ازهمين رورئيس جمهوربايد تلاش كند تا به اين رهنمود مقام رهبري جامعه عمل بپوشاند وازاين طريق درجهت رشد و اعتلاي ورزش گام بردارد.

وي با بيان اينكه ورزش دردوره جديد نيازمند مديراني شايسته و امتحان پس داده است، يادآورشد: رئيس جمهوربايد درسطح معاونان خود ازمتخصصين و افرادي كه ازكارنامه مديريتي مثبتي برخوردارند استفاده كند ودرانتخاب افراد بيش ازهرچيز شايسته سالاري را مد نظرقراردهد.

رئيس فدراسيون واليبال درمورد استفاده ابزاري ازبرخي چهره هاي ورزشي ازسوي كانديداها تصريح كرد: اين يك امركاملا طبيعي است كه درهمه جاي دنيا وجود دارد و ورزشكاران وهنرمندان بيش ازهمه مورد اين نوع استفاده ابزاري قرارمي گيرند كه نمي توان آن را نفي كرد. زيرا اين نوعي تبليغ براي فرد بشمارمي رود، ولي ازسوي ديگرچنين بهره برداري را نوعي توهين به شعورمردم مي دانم و اعتقاد دارم مردم در تصميم گيريهاي خود هرگزتحت تاثير اينگونه مسائل قرارنخواهند گرفت وازقدرت تشخيص لازم درزمينه هاي مختلف برخوردارند.