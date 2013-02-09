محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با دعوت از مردم استان البرز برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن ماه سال جاری، اظهار داشت: مردم با حضور گسترده خود در راهپیمایی علاوه بر حمایت از مقام معظم رهبری، مشت محکمی بر دهان یاوه گویان خواهند زد.

وی تصریح کرد: شهروندان استان البرز در دفاع مقدس و تمام عرصه های دفاع از جمهوری اسلامی ایران حضوری پر رنگ داشتند.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: با شناخت بیشتر اهداف و آرمان های امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب باید بتوانیم جامعه اسلامی را به قله های رفیع جهان برسانیم.

وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم اضافه کرد: با الهام از این آیه قرآنی که وعده داده مستضعفین وارثین زمین خواهند شد انشاالله بتوانیم عدالت را در جامعه پیاده کنیم.

کولیوند اظهار داشت: انقلاب با حضور مردم در صحنه ها مانند 22 بهمن، روز قدس و انتخابات ها پا برجا است.