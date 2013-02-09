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۲۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۰۰

کولیوند:

مردم ولایت مدار البرز 22بهمن حماسه دیگری در تاریخ خلق می‌کنند

مردم ولایت مدار البرز 22بهمن حماسه دیگری در تاریخ خلق می‌کنند

کرج – خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی شهروندان البرزی را مردمی ولایت مدار دانست و گفت: مردم با حضور با شکوه خود در روز 22 بهمن حماسه دیگری را خلق خواهند کرد.

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با دعوت از مردم استان البرز برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن ماه سال جاری، اظهار داشت: مردم با حضور گسترده خود در راهپیمایی علاوه بر حمایت از مقام معظم رهبری، مشت محکمی بر دهان یاوه گویان خواهند زد.

وی تصریح کرد: شهروندان استان البرز در دفاع مقدس و تمام عرصه های دفاع از جمهوری اسلامی ایران حضوری پر رنگ داشتند.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: با شناخت بیشتر اهداف و آرمان های امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب باید بتوانیم جامعه اسلامی را به قله های رفیع جهان برسانیم.

وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم اضافه کرد: با الهام از این آیه قرآنی که وعده داده مستضعفین وارثین زمین خواهند شد انشاالله بتوانیم عدالت را در جامعه پیاده کنیم. 

کولیوند اظهار داشت: انقلاب با حضور مردم در صحنه ها مانند 22 بهمن، روز قدس و انتخابات ها پا برجا است.

کد مطلب 1812612

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