تعمیر 54 دستگاه پست برق در شهرستان فراهان

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد حیدری اضافه کرد: بارگیری 168مورد پست هوایی برق، جمع آوری برق‌های غیرمجاز برق و شاخه ‌بری شاخه‌های درگیر با شبکه برق را از دیگر فعالیت‌های انجام شده توسط توزیع برق شهرستان فراهان می باشد.



حیدریی در پایان احداث پنج هزار و 180 شبکه فشار متوسط هوایی، احداث 16 دستگاه پست هوایی، واگذاری 488 انشعاب شهری را از دیگر اقدامات انجام شده در راستای رضایتمندی مشترکان برق عنوان کرد.

روستاهای سنگر و نبیدر از توابع شهرستان شازند از نعمت گاز بهره مند می شوند

رییس روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی از انتخاب پیمانکارگازرسانی داخلی به روستاهای سنگر و نبیدر از توابع شهرستان شازند درکمیته مناقصات این شرکت خبر داد.

غلامعلی صیادی عنوان کرد: هزینه تأمین کالا واجرای گازرسانی به این دو روستا بالغ بر 2میلیارد و263میلیون ریال برآورد گردیده است ومدت اجرای این پروژه 150روز تقویمی در نظرگرفته شده است که پس از اجرای گازرسانی به این روستاها ساکنین 50 خانواری روستاهای سنگر ونبیدر از توابع شهرستان شازند از نعمت ارزشمند گاز طبیعی بهره‌مند خواهند شد.



بهره مندی 34.5 درصدی مردم میلاجرد از کمیته امداد شهرستان کمیجان



رئیس کمیته امداد شهرستان کمیجان از بهره مندی 34.5 درصدی مردم شهر میلاجرد از خدمات این نهاد خبرداد و گفت: کمیته امداد شهر میلاجرد نزدیک به 50 نوع خدمات به مددجویان این شهر ارائه می­دهد که دو خدمت عمده آن تأمین سر پناه آبرومندانه و دیگری اشتغال و توانمند سازی برای مددجویان این شهرستان می باشد.



اسدالله فراهانی افزود: از زمان تأسیس کمیته امداد این شهرستان تا به امروز 620 واحد مسکونی به مساحت 43 هزار متر مربع و با میانگین هر سر پناه 72 متر مربع بهینه سازی شده است.



وی با بیان اینکه450 فرصت شغلی این شهرستان برای 311 نفر تسهیلات خود اشتغالی فراهم شده است خاطرنشان کرد: برای وام خود اشتغالی بیش از 12 میلیارد و 450 میلیون ریال اعتبار، هزینه تعمیر و بازسازی منازل 75 خانوار مددجو 450 میلیون ریال ،وام قرض الحسنه به 470 نفر به مبلغ سه میلیارد و 143 میلیون ریال و کمک هزینه ازدواج به 126 نفر مبلغی بالغ بر 910 میلیون ریال اعتبار پرداخت شده است.