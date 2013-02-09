  1. بین الملل
۲۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۱۵

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد؛

درخواست آمریکا را نپذیرفتیم/ مقاومت عامل بازدارندگی در برابر اسرائیل

درخواست آمریکا را نپذیرفتیم/ مقاومت عامل بازدارندگی در برابر اسرائیل

معاون دبیرکل حزب الله لبنان با تاکید بر مخالفت این حزب با درخواست آمریکایی ها برای مذاکره، سلاح مقاومت را عاملی بازدارنده در برابر رژیم اشغالگر قدس دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، شیخ نعیم قاسم گفت : آمریکایی ها درخواست مذاکره با ما را داشتند و ما به آنها گفتیم، نه.

وی افزود:حزب الله از رویارویی با دشمنان خارجی به ویژه رژیم صهیونیستی ترس و ابایی ندارد، مشکل ما شرکای داخلی است که فقط وابسته به بیگانگان هستند.
 
معاون دبیر کل حزب الله لبنان بیان کرد: دلیل اتهامات متوالی علیه حزب الله از سوی آمریکا و اسرائیل با هدف مظلوم نشان دادن اسرائیل در سطح بین المللی و مشکل ساز توصیف کردن مقاومت و برنامه هسته ای ایران است.
 
وی با اشاره به تلاشها برای گنجاندن حزب الله در فهرست تروریسم افزود: حزب الله از زمان شکل گیری اش درفهرست تروریسم آمریکا بوده است و آمریکا و اسرائیل نیز از ابتدا در فهرست تروریسم حزب الله بوده اند.
 
شیخ نعیم قاسم بیان کرد: آمریکایی ها به شیوه های مختلف و از طریق میانجی ها خواستار مذاکره با ما شده اند و ما از طریق میانجی ها به آن اطلاع داده ایم که این ظاهرسازی بی فایده است و شما نگرش خود را تغییر دهید و حقوق مشروع ملتها را به رسمیت بشناسید.
 
معاون حزب الله لبنان افزود: اسرائیل پیش از اینکه باری بر دوش ما باشد، باری بر دوش آمریکا و غرب است، زیرا اسرائیل متجاوز، غاصب و ناقض حقوق بشر است.
 
قاسم با اشاره به حملاتی که از سوی جریان چهارده مارس علیه سلاح مقاومت وجود دارد، بیان کرد: اینها اقدامات زبونانه است زیرا سلاح مقاومت در داخل لبنان استفاده نمی شود، بلکه نوعی بازدارندگی علیه اسرائیل است.
 
وی اظهار داشت : حزب الله خواستار ثبات در لبنان است و به دنبال پست و توافق های پنهانی نیست و متغییرات منطقه ای تاثیری بر حزب الله ندارد، زیرا قدرت آن نشات گرفته از داخل لبنان است و نیروی وارداتی نیست.
 
قاسم با اشاره به وضع سوریه افزود: ما گفته ایم که بحران سوریه تاثیری بر واقعیت لبنان ندارد و ما بارها گفته ایم که به تغییرات داخلی در سوریه دل نبندند و این امر پس از دو سال مشخص شده است و سوریه در برابر طرحهای آمریکا و اسرائیل ایستاده است.
 
کد مطلب 1812712

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