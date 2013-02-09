درخواست آمریکا را نپذیرفتیم/ مقاومت عامل بازدارندگی در برابر اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، شیخ نعیم قاسم گفت : آمریکایی ها درخواست مذاکره با ما را داشتند و ما به آنها گفتیم، نه.

وی افزود:حزب الله از رویارویی با دشمنان خارجی به ویژه رژیم صهیونیستی ترس و ابایی ندارد، مشکل ما شرکای داخلی است که فقط وابسته به بیگانگان هستند.



معاون دبیر کل حزب الله لبنان بیان کرد: دلیل اتهامات متوالی علیه حزب الله از سوی آمریکا و اسرائیل با هدف مظلوم نشان دادن اسرائیل در سطح بین المللی و مشکل ساز توصیف کردن مقاومت و برنامه هسته ای ایران است.

وی با اشاره به تلاشها برای گنجاندن حزب الله در فهرست تروریسم افزود: حزب الله از زمان شکل گیری اش درفهرست تروریسم آمریکا بوده است و آمریکا و اسرائیل نیز از ابتدا در فهرست تروریسم حزب الله بوده اند.



شیخ نعیم قاسم بیان کرد: آمریکایی ها به شیوه های مختلف و از طریق میانجی ها خواستار مذاکره با ما شده اند و ما از طریق میانجی ها به آن اطلاع داده ایم که این ظاهرسازی بی فایده است و شما نگرش خود را تغییر دهید و حقوق مشروع ملتها را به رسمیت بشناسید.

معاون حزب الله لبنان افزود: اسرائیل پیش از اینکه باری بر دوش ما باشد، باری بر دوش آمریکا و غرب است، زیرا اسرائیل متجاوز، غاصب و ناقض حقوق بشر است.

قاسم با اشاره به حملاتی که از سوی جریان چهارده مارس علیه سلاح مقاومت وجود دارد، بیان کرد: اینها اقدامات زبونانه است زیرا سلاح مقاومت در داخل لبنان استفاده نمی شود، بلکه نوعی بازدارندگی علیه اسرائیل است.

وی اظهار داشت : حزب الله خواستار ثبات در لبنان است و به دنبال پست و توافق های پنهانی نیست و متغییرات منطقه ای تاثیری بر حزب الله ندارد، زیرا قدرت آن نشات گرفته از داخل لبنان است و نیروی وارداتی نیست.

قاسم با اشاره به وضع سوریه افزود: ما گفته ایم که بحران سوریه تاثیری بر واقعیت لبنان ندارد و ما بارها گفته ایم که به تغییرات داخلی در سوریه دل نبندند و این امر پس از دو سال مشخص شده است و سوریه در برابر طرحهای آمریکا و اسرائیل ایستاده است.

