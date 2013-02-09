رقابت های گلبال قهرمانی خراسان رضوی پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های گلبال قهرمانی خراسان رضوی، گرامیداشت دهه مبارک فجر با قهرمانی تیم امید مشهد به پایان رسید.

رقابت های گلبال قهرمانی استان در روزهای 19 و 20 بهمن ماه با حضور تیم هایی از شهرستان های تربت حیدریه، گناباد، سبزوار، خواف و دو تیم از نیشابور و تیم های امید، میزان و آذرخش مشهد در سالن امید نابینایان مشهد برگزار شد.

در پایان این مسابقات که در دو گروه به صورت دوره ای برگزار شد تیم امید مشهد به مقام قهرمانی دست یافت، میزان مشهد دوم شد و تیم هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان شهرستان سبزوار به مقام سوم رقابت های قهرمانی گلبال خراسان رضوی دست یافت.

تیم هندبال بانوان فارس مقابل بانوان ثامن الحجج(ع) سبزوار حضور نیافت



سرمربی تیم هندبال بانوان ثامن الحجج(ع) سبزوار گفت: با نیامدن تیم هندبال بانوان فارس به سبزوار این بازی 10 بر صفر به سود ما اعلام خواهد شد.

ناهید قارسی که نتیجه دیدار دیروز 20 بهمن ماه تیمش در هفته سوم دور برگشت رقابت های لیگ برتر هندبال بانوان کشور را به دلیل حضور نیافتن تیم هندبال بانوان فارس در سبزوار را 10 بر صفر به سود تیم خودش پیش بینی کرد اظهار کرد: علاوه بر مشکلات مالی شاید یکی از دلایل نیامدن تیم حریف به سبزوار شکست سنگین این تیم در دور رفت در خانه خودش باشد.

سرمربی تیم هندبال بانوان ثامن الحجج(ع) سبزوار با بیان اینکه با اعلام نتیجه 10 بر صفر این دیدار به سود ما 19 امتیازی خواهیم شد و همچنان در صدر جدول باقی می مانیم بیان کرد: جمعه 27 بهمن ماه نیز میزبان تیم نفت و گاز گچساران که از مربی و کادر فنی خوبی برخوردار است خواهیم بود.

قارسی با بیان اینکه بیشتر بازیکنان تیم گچساران بومی هستند و از انگیزه بالایی برخوردار هستند اظهار کرد: برای تکرار مقام قهرمانی سال گذشته خود با توجه به اینکه تنها چهار بازی دیگر تا پایان رقابت ها پیش رو خواهیم داشت نباید هیچ تیمی را دست کم بگیریم.

کسب یک مقام قهرمانی و یک نایب قهرمانی برای تیم تیراندازی بانوان خراسان رضوی



لیگ برتر تیراندازی بانوان کشور با کسب یک مقام قهرمانی و یک نایب قهرمانی برای نماینده خراسان رضوی به پایان رسید.

تیم تیراندازی بانوان استان روز گذشته 20 بهمن ماه با پیروزی بر حریف خود تیم دانشکده علوم انتظامی توانست آخرین بازی خود در لیگ امسال را با پیروزی پشت سر گذارد.

نماینده استان در لیگ تیراندازی بانوان سال 1391 توانست در بخش تیمی در اسلحه تپانچه بادی با 35 امتیاز اول شود و بالاتر از نیروی زمینی ارتش 31 امتیازی و مقاومت 27 امتیازی قرار گیرد.

تیم تیراندازی بانوان خراسان رضوی در بخش تفنگ بادی نیز بعد از تیم نیروی زمینی ارتش 35 امتیازی با کسب 31 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم علوم انتظامی با 27 امتیاز سوم شد.

در بخش انفرادی لیگ امسال و در رده سنی بزرگسالان در اسلحه تفنگ بادی، سیده زهرا هاشمی از تیم خراسان رضوی با میانگین 398.35 امتیاز اول شد و در اسلحه تپانچه بادی مریم سلطانی توانست با میانگین 379.5 امتیاز مقام سوم را بدست آورد.

در رده سنی جوانان لیگ نیز در اسلحه تپانچه بادی بهاره زمانیان از تیم استان با میانگین 367.5 امتیاز مقام اول را از آن خود کرد.

رقابت های جودو جام فجر در سرخس به پایان رسید



مسئول کمیته مسابقات هیئت جودو و کوراش خراسان رضوی گفت: رقابت های جودو گرامیداشت دهه مبارک فجر در دو رده سنی نوجوانان و جوانان به میزبانی شهرستان سرخس به پایان رسید.

محمد کاظم نجات افزود: رقابت های جودو گرامیداشت دهه مبارک فجر دیروز جمعه 20 بهمن ماه با حضور 143 جودوکار از شهرستان های سرخس، تربت جام، فریمان، چناران، گلبهار و پایین ده مشهد در سالن شهید دهقان زاده سرخس برگزار شد.

مسئول کمیته مسابقات هیئت جودو و کوراش خراسان رضوی افزود: در پایان این رقابت ها در رده سنی نوجوانان تیم جودو سرخس با سه مدال طلا، دو نقره و سه برنز به مقام قهرمانی دست یافت و تیم های پایین ده و چناران به ترتیب دوم و سوم شدند.

نجات گفت: در رده سنی جوانان نیز تیم جودو فریمان با کسب سه مدال طلا، دو نقره و یک برنز به مقام اول رسید و تیم های تربت جام و شهر جدید گلبهار در رده های بعدی رقابت های جودو جام فجر سرخس قرار گرفتند.

رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی خراسان رضوی با قهرمانی تیم مشهد به پایان رسید



رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان خراسان رضوی گرامیداشت دهه مبارک فجر با قهرمانی تیم مشهد الف به پایان رسید.

مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان خراسان رضوی با شرکت 58 کشتی گیر از 12 تیم در روزهای 18 و 19 بهمن ماه در خانه کشتی مشهد برگزار شد.

در پایان این مسابقات که در پنج دوره 70 کشتی در آن برگزار شد، تیم مشهد الف با 54 امتیاز قهرمان شد و تیم های فریمان با 53 و نیشابور با 49 امتیاز دوم و سوم شدند.

گفتنی است در بخش انفرادی و در وزن 55 کیلوگرم مسلم نادری خادم از تیم مشهد الف با پیروزی مقابل محمد گلاب از نیشابور مقام اول را کسب کرد.

در وزن 60 کیلوگرم حسن اسماعیلی از مشهد الف اول شد و میثم کاظمی از شهرستان سرخس به مقام دوم رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی خراسان رضوی دست یافت.

همچنین امیر ملکی از نیشابور با پیروزی مقابل محمود قائمی، فرنگی کار وزن 66 کیلوگرم قوچان مقام قهرمانی این وزن را در رقابت های قهرمانی کشتی فرنگی خراسان رضوی بدست آورد.

مجتبی نوائی و محسن مبتدا به ترتیب از تیم های کشتی فرنگی قلندر آباد و فریمان به مقام های اول و دوم وزن 74 کیلوگرم مسابقات کشتی قهرمانی بزرگسالان استان دست یافتند.

در وزن 84 کیلوگرم نیز امیر نجفی از تیم کشتی فرنگی مشهد الف با شکست حامد صادقی از درگز اول شد و مجتبی غفاری کشتی گیر فرنگی کار فریمانی نیز با پیروزی مقابل محمد جوان از روستای قلندرآباد به مقام قهرمانی وزن 96 کیلوگرم رقابت های قهرمانی کشتی فرنگی دهه فجر خراسان رضوی دست یافت.

شایان ذکر است این مسابقات در وزن 120 کیلوگرم نیز برگزار شد و مصطفی شیری از فریمان و یاسر علیا نسب از سرخس به ترتیب مقام های اول و دوم را کسب کردند.



رقابت های پرورش اندام و بادی کلاسیک انتخابی خراسان رضوی برگزار شد



مسابقات پرورش اندام و بادی کلاسیک انتخابی خراسان رضوی برای حضور در رقابت های قهرمانی کشورکه اواخر بهمن ماه برگزار می شود انجام شد.

مسابقات پرورش اندام و بادی کلاسیک انتخابی خراسان رضوی دیروز 20 بهمن ماه با حضور 153 نفر شرکت کننده از تیم های نیشابور، سبزوار، تربت جام، چناران و باشگاه های سهراب و سامان، خانه ورزش، ستاره شهر، دهقان، رامبد، اول مرد، ایمان، ایران جوان، مهر مهدی، آپادانا، پرشین، اسفندیار، آسیا، یاسر از شهرستان مشهد در سالن مهران مشهد برگزار شد.

در رده سنی بزرگسالان باشگاه خانه ورزش الف به مقام اول دست یافت و تیم های باشگاه سهراب و سامان و باشگاه خانه ورزش ب مقام های دوم و سوم را بدست آوردند.

در بخش بادی کلاسیک نیز باشگاه خانه ورزش الف اول شد و تیم های سبزوار و باشگاه ستاره شهر به مقام های بعدی دست یافتند و در رده سنی جوانان نیز باز هم باشگاه خانه ورزش الف در جایگاه نخست قرار گرفت و تیم های نیشابور و باشگاه سهراب و سامان دوم و سوم شدند.

گفتنی است نفرات برتر با نظر کمیته فنی هیئت بدنسازی و پرورش اندام خراسان رضوی به رقابت های قهرمانی کشور که اواخر بهمن ماه برگزار خواهد شد اعزام می شوند.