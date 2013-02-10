به گزارش خبرگزاری مهر، تیمی از محققان با انجام مطالعات خود دریافتند چاقی علاوه بر آن که یک عامل خطر برای توسعه دیابت نوع 2، بیماریهای قلبی و انواع سرطانها محسوب میشود میتواند باعث وقوع بیماریهای لثه نیز شود.
براساس یافته محققان بدن افراد چاق به طور بیوقفه پروتئینهایی با خواص التهابی به نام سایتوکاینها را تولید میکند که آنها به طور مستقیم میتوانند باعث آسیب بافت لثه یا کاهش جریان خون به بافت لثه شده و باعث ترویج بیماریهای لثه شوند.
یافته های این گزارش نشان می دهد که نیمی از جمعیت 30 ساله و مسنتر در آمریکا تحت تأثیر بیماری لثه (عفونت و التهاب مزمنی است که دراطراف لثه و بافت نگهدارنده اطراف دندان رخ میدهد) قرار میگیرند که بیماری لثه به خودی خود نیز باعث افزایش مجموعهای از سایتوکاینهای خاص خودش میشود و سطح این پروتئینها در جریان خون به تنظیم یک واکنش زنجیرهای سایر بیماریهای التهابی در سراسر بدن کمک میکند.
به گفته محققان تحقیق در مورد ارتباط چاقی و وقوع بیماریهای لثه هنوز هم ادامه دارد که در این میان چیزی که مهم است مراجعه به دندانپزشک به صورت حداقل 2 بار در سال است که این موضوع ضمن پیشنهاد استراتژیهای پیشگیرانه میتواند خطر ابتلا به بیماریهای لثه را ارزیابی کند.
به گزارش مهر، نتایج این تحقیق در نشریه بالینی جنرال دنتیستری منتشر شده است.
نظر شما