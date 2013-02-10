شهروندان البرزی بار دیگر حضور حداکثری خود را به رخ جهانیان خواهند کشید

اصغر عربیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور حداکثری مردم در روز 22 بهمن اظهار داشت: مردم البرز بار دیگر حماسه با شکوهی را به نمایش خواهند گذاشت.



وی ادامه داد: شهروندان البرز همواره در صحنه های مختلف مدافع انقلاب اسلامی بوده اند و همیشه در صحنه حضور داشته اند.



استاندار البرز گفت: مردم ولایت مدار البرزی با دیگر با حضور حداکثری خود در راهپیمایی 22 بهمن مشت محکمی در دهان دشمنان این نظام خواهند زد.



عربیان اضافه کرد: انقلاب برای مردم است و خودشان این انقلاب را استمرار بخشیدند و تا کنون پشتیبان نظام بوده اند و توقع می رود در هر صحنه که نیاز به آنها هست حضور یابند.

وی گفت: این حضور گسترده مردم در صحنه های مختلف برنامه ها و توطئه دشمنان را بهم ریخته است.



استاندار البرز ادامه داد: مردم با حضور پرشور خود در صحنه این امید دشمنان را به یاس تبدیل کرده اند.



