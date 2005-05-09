به گزارش خبرگزاري "مهر"، كلرشورت وزير سابق كابينه توني بلر نخست وزير انگليس كه در اعتراض به جنگ عراق استعفا كرد، در گفت وگويي با راديو بي.بي.سي گفت : نخست وزير بايد هر چه سريعتر استعفا كند.



وي افزود : من فكر مي كنم بهترين كار براي بلر ، دولت و حزب كارگر، استعفاي وي مي باشد و ما موافق انتخاب يك رهبر جديد در گردهمايي حزب كارگر هستيم .



وي همچنين اظهار داشت : تصور نمي كنم كه وي چنين كاري انجام دهد . اگر بلر بماند تمام توجه دولت به اين موضوع معطوف خواهد شد كه وي چه زمان خواهد رفت .



بنابراين گزارش، رابين كوك وزير امور خارجه سابق انگليس نيز خواستار استعفاي بلر شده است.



پس از اعلام پيروزي حزب كارگر در انتخابات عمومي انگليس، تمام توجهات به موضوع استعفاي بلر معطوف شده است .



پيش از برگزاري انتخابات، نظرسنجيهاي انجام شده حاكي از كاهش محبوبيت حزب كارگر بود. اعضاي حزب كارگر و پارلمان انگليس به خاطر به خطر افتادن وجه حزب كارگر و پايين آمدن ميزان محبوبيت اين حزب خواستار استعفاي بلر شدند.

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