نماینده گچساران و باشت از مناطق عشایرنشین این شهرستان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید غلامرضا تاجگردون از نزدیک با مشکلات عشایر ساکن در این مناطق آشنا شد.

تاجگردون در دیدار با عشایر این مناطق گفت: عشایر در همه سطوح اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... پشتوانه بسیار خوبی برای جامعه هستند و می بایست بیشتر از پیش، قدر و منزلت آنها را ارج نهیم.

وی بر رفع مشکلات جامعه عشایری و توجه به خواسته های آنان تاکید کرد و بیان داشت: عشایر پاسداران هویت، فرهنگ، تلاش و کوشش هستند و انگیزه و امید به زندگی در آنان بیشتر از اقشار دیگر جامعه است.

تاجگردون اظهار داشت: جامعه عشایر بخشی از ساختار تاریخی و فرهنگی فعال از پیکره جامعه ملی است و اگرچه نسبت جمعیت آنان کمتر از جمعیت شهر و روستا است اما تاثیر اجتماعی، اقتصادی و نقش دفاعی و مرزداری آنان در طول تاریخ انکارناپذیر بوده است.

وی عشایر را یکی از میراث های ارزشمند کشور دانست و گفت: همه باید با رفع مشکلات جامعه عشایری، برای حفظ این میراث کهن تلاش کنند.

نماینده گچساران و باشت با تمجید از سختکوشی و تلاش عشایر تصریح کرد: عشایر، انسان هایی بی ادعا و سخت کوش هستند که در چرخیدن چرخ های اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا می کنند.

در این نشست، مردم عشایر نشین این مناطق نیز به بیان مشکلات خود پرداختند.

وضعیت نامناسب جاده های مناطق عشایری، آلودگی محیط های عشایری، مشکلات اراضی منابع طبیعی، مشکلات در زمینه صدور مجوز جفر چاه های کشاورزی و .. برخی از مشکلات این قشر عنوان شد.