70 درصد تعاونیهای گلستان را بانوان تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان بعد از ظهر شنبه در همیش انقلاب و تعاون افزود: 70 درصد از تعاونی ها را بانوان تشکیل می دهند.
حسینعلی خواجه مظفری افزود: زنان در زمان کوتاهی توانستند در عرصه کسب و کار رتبه بالایی بدست بیاورند و همین موضوع باعث شد تا کارآفرینی زنان مورد توجه همه جهان قرار گیرد.
دبیر کمیته کارگری دهه فجر گلستان اظهار داشت: یکی از بسترهای ورود زنان به عرصه کار و تعاون، دفاتر امور بانوان هستند که می توانند با برنامه ریزی درست از بانوان مستعد در عرصه اشتغالزایی بهره مند شوند.
افزایش 25 برابری دانشجو نسبت به قبل از انقلاب اسلامی
علیرضا جمشیدی در همایش سبک زندگی از نگاه مقام معظم رهبری که با حضور دانشجویان و طلاب علوم دینی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در گرگان برگزار شد افزود : این افزایش چشمگیر تولید علم و علم آموزی در کشور تنها یکی از نعمات پر شمار نظام دینی است که امام راحل با همراهی مردم انقلابی آنرا برای ما به ارمغان آورد.
وی بیان داشت : پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام دینی با پرچمداری حضرت امام (ره) قطعاً از ایمان امام ، علم امام و عمل به آنچه که ایشان می دانست و به آن اعتقاد داشت نشأت گرفته است.
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معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری در این آیین به دستاورهای انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: برپایی حکومت دینی و تسلط مردم بر سرنوشت خود از دستاوردهای مهم این انقلاب بود.
جشنواره فیلم و عکس سراب
مسئول روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان گفت: نخستین جشنواره فیلم و عکس سراب با نگاهی دوباره به موضوع مواد مخدر اسفندماه 1391 در گرگان برگزار می شود.
وی افزود: مراسم اختتامیه جشنواره بیستم اسفندماه و نمایش عکس ها و فیلم ها از بیستم تا بیست و هشتم اسفندماه 1391 برگزار می شود.
ایران اسلامی، یک اسوه در منطقه است
وی با یادآوری این موضوع که از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز،دشمنان در مخالفت با ایران هر نوع تفکر و توطئه را بکار گرفته اند، افزود: کشور ما پس از پیروزی انقلاب با قدرت، اقتدار و اتحاد توانست، با تحمل تمام مشکلات و موانع به اوج پیشرفت برسد.
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