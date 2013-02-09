70 درصد تعاونیهای گلستان را بانوان تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان بعد از ظهر شنبه در همیش انقلاب و تعاون افزود: 70 درصد از تعاونی ها را بانوان تشکیل می دهند.

حسینعلی خواجه مظفری افزود: زنان در زمان کوتاهی توانستند در عرصه کسب و کار رتبه بالایی بدست بیاورند و همین موضوع باعث شد تا کارآفرینی زنان مورد توجه همه جهان قرار گیرد.



دبیر کمیته کارگری دهه فجر گلستان اظهار داشت: یکی از بسترهای ورود زنان به عرصه کار و تعاون، دفاتر امور بانوان هستند که می توانند با برنامه ریزی درست از بانوان مستعد در عرصه اشتغالزایی بهره مند شوند.

افزایش 25 برابری دانشجو نسبت به قبل از انقلاب اسلامی

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار با تأکید بر دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی گفت : در حال حاضر بیش از 4 میلیون و 500 هزار دانشجو در کشور مشغول تحصیل هستند که در مقایسه با تعداد 176 هزار دانشجوی قبل از انقلاب ، رشد بیش از 25 برابری را نشان می دهد.



علیرضا جمشیدی در همایش سبک زندگی از نگاه مقام معظم رهبری که با حضور دانشجویان و طلاب علوم دینی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در گرگان برگزار شد افزود : این افزایش چشمگیر تولید علم و علم آموزی در کشور تنها یکی از نعمات پر شمار نظام دینی است که امام راحل با همراهی مردم انقلابی آنرا برای ما به ارمغان آورد.



وی بیان داشت : پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام دینی با پرچمداری حضرت امام (ره) قطعاً از ایمان امام ، علم امام و عمل به آنچه که ایشان می دانست و به آن اعتقاد داشت نشأت گرفته است.



60پروژه عمرانی ، اقتصادی در مینودشت به بهره برداری رسید

60 پروژه عمرانی ، اقتصادی و اشتغالزایی شهرستان مینودشت با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری گلستان و مسوولان استانی و شهرستانی بصورت متمر کز به بهره برداری رسید.



معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری در این آیین به دستاورهای انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: برپایی حکومت دینی و تسلط مردم بر سرنوشت خود از دستاوردهای مهم این انقلاب بود.

علی اکبر سوخت سرایی به دوران پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: در زمانی که امام خمینی (ره) نهضت اسلامی خود را با همراهی مردم ایران به پیش می برد، نظام های مسلط بر آن روز دنیا اجازه ظهور حکومتی مستقل را نمی دادند.



جشنواره فیلم و عکس سراب



مسئول روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان گفت: نخستین جشنواره فیلم و عکس سراب با نگاهی دوباره به موضوع مواد مخدر اسفندماه 1391 در گرگان برگزار می شود.

علی کبیر اظهارداشت: آخرین مهلت ارسال آثار دهم اسفندماه 1391 و زمان داوری آثار نیز پانزدهم همین ماه است.



وی افزود: مراسم اختتامیه جشنواره بیستم اسفندماه و نمایش عکس ها و فیلم ها از بیستم تا بیست و هشتم اسفندماه 1391 برگزار می شود.



ایران اسلامی، یک اسوه در منطقه است

استاندار گلستان گفت: امروز ایران اسلامی در حال تبدیل شدن به یک الگو و اسوه در منطقه است.

جواد قناعت با بیان اینکه این تبدیل شدن با دهه فجر آغاز شده است، اضافه کرد: به تعبیر مقام معظم رهبری دهه فجر،عید است زیرا در این روز ایرانیان با طلوع اسلام در سراسر کشور، عزت و خودباوری فراموش شده را باز یافتند.



وی با یادآوری این موضوع که از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز،دشمنان در مخالفت با ایران هر نوع تفکر و توطئه را بکار گرفته اند، افزود: کشور ما پس از پیروزی انقلاب با قدرت، اقتدار و اتحاد توانست، با تحمل تمام مشکلات و موانع به اوج پیشرفت برسد.