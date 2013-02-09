بی اعتمادی مردم به رژیم/ آل خلیفه درصدد راه اندازی شبکه جدید تلویزیونی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، مخالفان بحرینی با صدور بیانیه ای اعلام کردند: بحرین برای خروج از بحران، به یک طرح سیاسی بزرگ که با خواسته های مردم همخوانی داشته باشد، نیاز دارد.

در بیانیه مخالفان آمده است : گفتگوهای بی نتیجه تلاشی برای وقت کُشی است، زیرا خواسته های ملت بحرین کاملا مشخص است و نیازی به اقدامات نمادین ندارد.

مخالفان بیان کردند: نیازی به این گفتگوهای بی نتیجه نیست، زیرا عاملی برای تغییرات ریشه ای و احترام به ملت بحرین و اراده آن نیست.

در بیانیه مخالفان آمده است : تنها راه خروج بحرین از بحرانی که بدان گرفتار شده، برآورده کردن خواسته مردم است و مردم به مبارزات مسالمت آمیز خود در میادین ادامه می دهند.

مخالفان بیان کردند: رژیم جدیتی در گفتگوها ندارد، زیرا سرآغاز هر گفتگویی باید با حسن نیت و آزادی رهبران زندانی شده مخالفان همراه باشد.

در این بیانیه به ادامه تلاشهای رژیم برای دامن زدن به بحران شامل قتل، حمله به مناطق و منازل و بازداشت مردم به اتهام تظاهرات مسالمت آمیز اشاره شده است.

مخالفان بیان کردند: هر اقدامی که منجر به ثبیت دیکتاتوری و استبداد شود، به دموکراسی منجر نخواهد شد.

از سوی دیگر منابع آگاه از تلاش رژیم بحرین برای راه اندازی یک شبکه تلویزیونی جدید با نام عذاری با هزینه ای بالغ بر دو میلیون دلار خبر دادند.