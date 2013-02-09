نمایشگاه "ایران دیروز، امروز، فردا" در اهواز آغاز به‌ کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه ایران دیروز، امروز، فردا به مناسبت گرامیداشت دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی در اهواز گشایش یافت.

این نمایشگاه به همت آموزش و پرورش ناحیه دو اهواز با موضوع پیشرفت‌ های علمی ایران پس از انقلاب اسلامی راه اندازی شده است.

تصاویر شهدا، کارهای دستی دانش‌ آموزان، فعالیت‌ های مردمی قبل از پیروزی انقلاب مانند تظاهرات، انتخابات و همچنین پس از انقلاب، تصاویر شهدای جنگ تحمیلی، پیشرفت ‌های تکنولوژی، نانوتکنولوژی و هسته‌ ای، پرتاب ماهواره‌ های امید و پیشگام و نقش زنان در پیشرفت انقلاب اسلامی از جمله فعالیتهای این نمایشگاه است.

همچنین تصاویری از استکبار علیه انقلاب اسلامی، توطئه‌ های آمریکا در خصوص ایران و فعالیت‌ های آمریکا در کشورهای منطقه در این نمایشگاه به معرض دید عموم گذاشته شده است.



این نمایشگاه به منظور بازدید دانش آموزان و فرهنگیان تا 26 بهمن ماه در مدرسه راهنمایی بشارت اهواز دائر است.