به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل قربانی ظهر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: لایحه افزایش کرایه تاکسی‌های اصفهان سالی یک بار به شورا ارسال می‌شود.

وی با بیان اینکه هر گونه افزایش قیمتی در بخش کرایه تاکسی‌ها باید با مصوبه شورای شهر همراه باشد، اضافه کرد: لایحه افزایش کرایه تاکسی‌ها در سال جاری به شورای شهر ارسال شد و این لایحه برای افزایش قیمت در بخش تاکسی‌رانی مورد تصویب شورای شهر قرار گرفت.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان بیان داشت: مدتی پیش لایحه افزایش کرایه تاکسی‌های شهر اصفهان به تصویب شورای شهر رسیده و در حال حاضر لایحه‌ای برای افزایش کرایه تاکسی‌های اصفهان به شورا ارسال نشده است.

وی با تاکید بر اینکه شورای شهر اصفهان به صورت خود‌سرانه نسبت به افزایش بلیت اتوبوس‌ها اقدام نکرده است، ادامه داد: افزایش قیمت بلیت اتوبوس‌های اصفهان به دنبال ارسال لایحه اتوبوس‌رانی به شورای شهر تصویب شده است.

قربانی با بیان اینکه دلایل اتوبوس‌رانی برای افزایش بلیت اتوبوس‌ها به شورای شهر ارائه شد و شورای شهر این دلایل را برای تصویب لایحه افزایش بلیت اتوبوس‌ها منطقی و اصولی دیده است، تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران با اسلحه و به صورت نظامی به دست نیامده است و ملت ایران با فرماندهی امام خمینی (ره) پیروزی انقلاب را برای کشور خود رقم زده‌اند.