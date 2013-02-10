روایتی از فتح فاو و اهتزار پرچم حرم امام رضا(ع) بر گلدسته مسجد شهر

به گزارش خبرنگار مهر، رزمندگان برای انجام عملیات باید از رودخانه خروشان اروند عبور می‌کردند تا خود را به شهر فاو می‌رساندند که در این راستا شناسایی‌های تخصصی و آموزش‌های یگان‌های مختلف حکایت از آمادگی رزمندگان برای فتح دیگری در جبهه‌ها خبر می‌داد و قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) هدایت و اجرای عملیات را با دو قرارگاه عملیاتی کربلا و نوح بر عهده داشت.



عبور رزمندگان از اروند با موفقیت همراه بود و آنها توانستند با پشتیبانی آتش تهیه و شلیک هزاران گلوله، تهاجم خود را در محورهای مورد نظرآغاز و مبادرت به شکستن خط مقدم دشمن کنند.



پس از بازگشایی معبر‌ها توسط غواصان، یگان‌های نیروی زمینی سپاه توانستند تهاجمات خود را در محورهای طرح ریزی شده آغاز و شهر فاو را به محاصره خود در آورند و منطقه خور عبدالله در جنوب فاو و راس البیشه را پاک سازی کنند.



در راستای پاک سازی این مناطق مقر تیپ 111 عراق منهدم و فرمانده آن به اسارت رزمندگان اسلام در آمد و عملیات به گونه‌ای پیش رفت که در‌‌ همان روز اول کل منطقه تصرف و پاک سازی شد.

پیشروی‌ نیروهای ایرانی در این منطقه،‌ زنگ‌ خطر سقوط‌ بصره‌ را به‌ صدا درآورد و عراق‌ مجبور شد تا به‌ هر قیمتی‌ از پیشروی‌ قوای‌ ایران‌ بکاهد.



در روزهای‌ بعد درگیری‌های‌ سختی‌ بین‌ طرفین‌ روی‌ داد، ولی‌ این‌ جنگ‌ و گریز‌ها در کنار خور عبدالله‌ و منطقه‌ای‌ به‌ نام‌ کارخانه‌ نمک به‌ اوج‌ خود رسید، اما عراق‌ دیگر نتوانست‌ به‌ خطوط‌ دفاعی‌ سابق‌ خود در منطقه‌ برگردد و به‌ شکست‌ خود در شهر فاو اعتراف‌ کرد.



در طی‌ عملیات‌ والفجر 8 نزدیک‌ به ‌800 کیلومتر مربع‌ از خاک‌ عراق‌ آزاد شد و تلفات‌ و خساراتی‌ سنگین‌ بر دشمن وارد آمد و عراق‌ در جریان‌ عملیات‌ نزدیک‌ به‌ 57 هزار تن‌ کشته‌ و زخمی‌ و اسیر بر جای‌ گذاشت‌.



اهداف عملیات والفجر 8 از زبان سردار قربانی فرمانده لشکر 25 کربلا



سردار مرتضی قربانی فرمانده لشکر ویژه 25 کربلا در زمان عملیات والفجر 8، اهدف این عملیات را این گونه عنوان می‌کند که، هدف اول از انجام این عملیات انهدام توان رزمی ارتش عراق بود که ما به وسیله این عملیات باید ارتش عراق را مستاصل کرده و در این شبه جزیره منهدم می‌کردیم و هدف دوم این بود که صدور نفت عراق را به صورت صد در صد قطع کنیم.

هدف سوم ما تصرف خورعبدالله بود که تردد عراق به سمت دریا را به طور کامل صفر می‌کرد و نیروی دریایی عراق کاملا فلج می‌شد، هدف چهارم ما این بود که از این طریق خودمان را به مرزهای کشور کویت نزدیک می‌کردیم و این امر از نظر سیاسی، نظامی خیلی برای ما مفید بود و در ‌‌نهایت هدف پنجم ما ایجاد یک جبهه بسیار وسیع برای دشمن و یک جبهه بسیار محدود برای خودمان بود و دور تا دور ما به گونه‌ای می‌شد که عراق نمی‌توانست با ما وارد عملیات شود و در مقابل، یک جبهه جنگی گسترده‌ای را برای عراق باز می‌کردیم و می‌توانستیم ارتش عراق را از بصره تا فاو زیر آتش خودمان قرار دهیم.



عملیات والفجر 8 بسیار سخت و سرنوشت ساز بود



فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس در گفتگو با مهر، عملیات والفجر 8 را بسیار سخت و سرنوشت ساز خواند و اظهار داشت: این عملیات در اواخر جنگ صورت گرفت و ما در این عملیات باید از عرض رودخانه‌ای عبور می‌کردیم که تا دو هزار متر عرض داشت.



محسن رضایی گفت: همه ما می‌دانستیم که وقتی وارد فاو شویم تا چند ماه دیگر امکان بازگشت نخواهیم داشت.

وی با اشاره به برگزاری جلسه فرماندهان برای تصمیم گیری اجرای این عملیات ابراز داشت: یک شب قبل از این عملیات فرماندهان را جمع کردیم و جلسه 6 ساعته‌ای برگزار شد تا این امر مورد بررسی قرار گیرد که آیا انجام این عملیات لو رفته است یا خیر.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: سردار رشید که از فرماندهان لایق دوران جنگ بود و هم اکنون جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است، پیشنهاد داد که عوامل لو رفتن و یا لو نرفتن عملیات را بنویسیم و بعد تصمیم گیری کنیم که این کاغذ امروز جزو اسناد جنگ و موجود است.



وی اضافه کرد: بعد از همفکری فرماندهان، 7 دلیل مبنی بر لو رفتن عملیات و 8 دلیل مبنی بر لو نرفتن عملیات مطرح شد و ما بر پایه‌‌ همان یک دلیل تصمیم گرفتیم که عملیان والفجر 8 انجام شود.



رضایی در ادامه عنوان کرد: بعد از پایان جلسه، فرماندهان همدیگر را در آغوش کشیدند وخداحافظی کردند، اما هنوز یک ساعتی نگذشته بود که با خروج از قرارگاه، محل جلسه توسط 8 فروند هواپیمای عراقی بمباران شد.



وی گفت: ما قرارگاه را به صورت بیمارستان در آورده بودیم و استتار را به طور کامل رعایت و حتی با آمبولانس رفت و آمد می‌کردیم و این احتمال را می‌دادیم که علمیات لو رفته باشد.

اهتزار پرچم حرم امام رضا‌(ع)، بالای گلدسته مسجد شهر فاو



فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس با بیان اینکه وقتی جهت حمله هواپیما‌ها مورد بررسی قرار گرفت، فهمیدیم که عملیات لو نرفته و دستور انجام عملیات صادر کردیم، افزود: من پرچم حرم امام راضا(ع) را که 24 ساعت قبل از آیت الله طبسی گرفته بودم، به دست سردار قربانی فرمانده لشکر 25 کربلا دادم و به او گفتم شما باید این پرچم را در اولین فرصت بعد از ورود به فاو بالای گلدسته مسجد شهر به اهتزار در آوری تا اگر تردیدی در بین فرماندهان ایجاد شد، پرچم بالای گلدسته رابه آنها نشان دهم تا هم مطمئن شوند و هم بچه‌ها نیروی مضاعفی پیدا کنند.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: قبل از طلوع آفتاب، این پرچم در بالای گلدسته مسجد شهر فاو قرار گرفت و بعد از اینکه وارد فاو شدیم یکی از فرماندهان عراقی که اسیر شده بود از او در خصوص بمباران قرارگاه پرسیدیم که او جواب داد من از 6 ماه قبل به ستاد مشترک عراق بار‌ها گفتم که از دکلی که روبه روی ما قرار دارد دیده بانی می‌شویم و آنها آن شب تصمیم گرفتند که دکل را بزنند و در حالی که ما فکر می‌کریدم که آنها از محل قرارگاه باخبرند و عملیات لو رفته است.

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مهدی بخشی سورکی

