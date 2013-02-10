مردم نظرآباد با حضور خود در راهپیمایی حمایت از ولایت را اثبات کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم غیور و همیشه در صحنه شهرستان نظرآباد نیز همراه با مردم سراسر ایران اسلامی با لبیک به تاکیدات مسئولان برای خنثی سازی توطئه های دشمنان راهپیمایی 22 بهمن امسال را با شکوه تر از سال های گذشته برگزار کردند.

بسیاری از مردم انقلابی نظرآباد زودتر از ساعت موعود در محل های تجمع حاضر شده و با سر دادن شعارهای مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل و لبیک یا خامنه ای شور و حال خاصی به فضای شهر بخشیده بودند.

هرچه ساعت به 90.30دقیقه صبح، ساعت مقرر تجمع مردم برای راهپیمایی یوم الله 22 بهمن نزدیک تر می شد بر تعداد جمعیت مردم از کوچک و بزرگ و پیر و جوان نیز افزوده می شد و مسئولان شهری نیز مانند همیشه در کنار مردم برای دفاع از آرمان های انقلاب و حمایت از ولایت حضور داشتند.

مردم ولایتمدار نظرآباد از مقابل مسجد غدیریه به سمت خیابان آیت الله طالقانی حرکت کرده و با سر دادن شعارهای انقلابی در گذر از خیابان امام خمینی(ره)، خیابان شهدا، میدان جانبازان خود را به میدان سپاه رسانیدند و در تجمعی عظیم و پرشور با دیگر به جهانیان ثابت کردند که این انقلاب را به راحتی از دست نخواهند داد.

مردم سرافراز نظرآباد با سر دادن شعارهای ما پیرو ولایتیم، آماده شهادتیم، مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر انگلیس ثابت کردند که هیچ یک از توطئه های دشمن برای تفرقه افکنی و جدایی ملت از انقلاب به ثمر نخواهد نشست.

حضور دانش آموزان نیز در صفوف به هم پیوسته یکی از نکات قابل توجه در راهپیمایی امسال در نظرآباد بود؛ این نسل با وجود اینکه انقلاب و حوادث آن را درک نکرده اند با شور و اشتیاق خاصی شعارهای انقلابی را همراه با سایر مردم بازگو می کردند.

مردم مانند همیشه اقتدار خود را به نمایش گذاشتند

فرماندار شهرستان نظرآباد در حاشیه راهپیمایی مردم در یوم الله 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم فهیم و ولایت مدار شهرستان نظرآباد با حضور با شکوه خود نشان دادند که دوستدار انقلاب، امام خمینی و رهبر معظم انقلاب هستند و و به طور شایسته ای از خود شهدا پاسداری می کنند.

ابراهیم کسائیان ادامه داد: باید این عظمت و شکوه را شکر گزاری کنیم و مسئولان باید حضور مردم را بیش از پیش ارج نهند.

وی تصریح کرد: مردم با حضورشان اقتدار و عظمت خود را مانند همیشه به نمایش گذاشتند و به حق باید گفت حضور امسال مردم با شکوه تر از سال های گذشته بوده است.

مراسم با شکوه تجمع در جشن یوم الله 22 بهمن در شهرستان نظرآباد تا ساعات 12 ادامه داشت.