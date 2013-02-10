نقش مردم بندرلنگه و هرمز در فعالیت های انقلابی هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد جواد حسینی رکنی امام جمعه شرهستان بندرلنگه اینگونه روایت می کند: اوایل سال 56 به مناسبت عید غدیر خم به بندرلنگه آمدم آ« موقع نمی دانستم که بندرلنگه کجاست. در گزارشی که به مراجع قم داده شده، آیت الله گلپایگانی و فاضل لنکرانی تصمیم گرفتند که بنده به طور موقت در ماههای رجب، شعبان و رمضان به مدت سه ماه در آن هوای گرم به بندرلنگه بروم.

وقتی وارد بندرلنگه شدم چیزی به عنوان راهپیمایی و تظاهرات آغاز نشده بود. برای شروع کار باید اعتمادسازی می کردم بعد اقدامات بعدی را انجام می دادم. مدتی از حضور من در آنجا نگذشته بود که آیت الله یزدی به لنگه تبعید شد. من در نجف درس خوانده بودم و ایشان را از نزدیک می شناختم.

حسینی رکنی در ادامه می افزاید: روزی نشسته بودم که ماشین جیب ژاندارمری آمد، دیدم که آیت الله یزدی را پیاده کردند به من معرفی کردند و گفتند: یکی از افراد انقلابی و از یاران می باشند در اوایل ورودشان به لنگه به دلیل اینکه مکانی برای اقامت وی در نظر گرفته نشده بود. برای اقامت به منزل ما آمدند. تظاهرات در بندرلنگه با سایر شهرهای دیگر همراه شد. هسته اولیه انقلاب در بندرلنگه در سال 56 با 50 نفر شکل گرفت و فعالیتهایمان را با ترس و لرز انجام می دادیم.در آن زمان فردی بود به نام دوست محمد که نابینا بود، عصایش را به زمین می زند.

حاج حسین ترابی که در آن زمان رئیس فرهنگ و هنر بندرلنگه بود، بازوی خوبی در قبل از انقلاب محسوب مس شد. راهپیمایی آنروز با ترس و لرز همراه بود ولی موجی که ایجاد شد، لحظه به لحظه به جمعیت راهپیمایی افزوده می شد. روز عید قربان هنگام برپایی نماز عید قربان مستحب بود، مردم با پای پیاده به سمت مصلا بروند و این فرصتی برای سردادن شعارهای انقلابی وجود آورد.

آیت الله یزدی نیز در راهپیمایی و جلسات، خصوصا در نماز جماعت شرکت می کردند. در برگشت از مصلی راهپیمایی همچنان ادامه داشت. دیگر ترس مردم ریخته شده و ابهت ساواک و شهربانی از بین رفته بود. شعارهایی مثل "درود بر امام، ما سرباز توییم خمینی، مرگ بر شاه"، نوجوان ها نیز شعارهایی را که در تهران و قم رواج داشت سر می دادند: " زیر بار ستم نمی کنیم زندگی، جان فدا می کنیم در ره آزادگی، زیر و زبر می کنیم سلطنت پهلوی"

بعد از آ« آیت الله یزدی به اسلام آباد غرب تبعید شدند، بعد از تبعید ایشان بندرلنگه با ورود تبعیدی هایی چون حاج عباس گل محمدی از رفسنجان، آیت الله خلخالی، آقای عمادی از گنبد، آقای معصومی از علی آباد کتول مازندران، آقای دستغیب از شیراز شور و حال دیگری به خود گرفت. در ماه رمضان 12 نفر به بندرلنگه تبعید شدند که دو نفر از اهالی کرمان و بقیه از علما و بزرگان مناطق دیگر بودند.

جایگاه مبارزاتی مردم جزیره هرمز در انقلاب

جزیره هرمز از همان قدیم الایام مرکز روحانیت بود و محور اصلی روحانیت در هرمز را می توان استاد شهید موسی درویشی نام برد. در هرمز از سال 1340 زمینه سازی های انقلابی شروع و تا سال 1342- 1343 ادامه داشت و در این بین قدرت الله و نعمت الله نجفی از جمله افرادی بودند که در هرمز مسائل سیاسی مطرح می کردند تا در کنار آن مردم را با مسائل دینی و حکومتی آشنا کنند. می توان گفت: با تلاش این مردان بود که مردم زمنیه های لازم را پیدا کرده و در همان سالها بود که آیت الله مکارم شیرازی در جزیره هرمز حضور یافتند.

اندشیه براداران نجفی بیشتر از نفی خرافات راه یافته به مذهب بود و در لابه لای آن به رژیم و روزگویی ها نیز به طور واضح اشاره می کردند و بعد از تضاد فکری بین مردم پشت شهری های متدین و تو شهرهایی خرافاتی، بعد از هفت سال فعالیت و زندگی در جزیره هرمز آنجا را ترک کردند.

با حضور آیت الله ناصرمکارم شیرازی و آقای کاردان که حافظ قرآن بودند و قرآن را نیز آموزش می دادند در وضعیت فرهنگی هرمز تغییرات زیادی بوجود آمد.

جلسات در منزل شهید موسی درویشی (وی همیشه در سلام کردن به دیگران سبقت می گرفت. همیشه لبخند می زد و مهربان بود، این خصلت های خوب باعث شده بود هر شب تعدادی از جوانان تا پاسی از شب را در منزل ایشان به سر ببرند) همچنین در منزل استاد علی جاشونیا و مسجد جامع برگزار می شد. با علما مرحوم عباسی و حاج آقا غفوری و حاج آقا متین در میناب و بندر هم ارتباط داشتیم.

فرهنگیان حاجی آباد هسته مبارزه بودند

حجت الاسلام حاج آقا الهی منش امام جمعه شهرستان رودان دوران انقلاب و مبارزه در شهرستان حاجی آباد مبارزه را مدیریت می کردند و درباره آن سالها می گویند: آشنایی با روحیه و فرامین امام و نهضت قیام ایشان را از آن جایی شروع کردم که در سن 13 سالگی وارد قم شدم در دورانی پر التهاب بعد از سرکوب قیام 15 خرداد، آن زماناساتید حوزه حقایق را بیان می کردند ما هم مقل ایشان بودیم چون تقلید در باب احکام لازمه اش انجام رسالت است.

همین قدر که توفیق یافته ام به عنوان طلبه ای در خطه هرمزگان رسالت سخنرانی و تعلیم اصول عقیدتی برای نسل جوان و مردم همچنین شناساندن امام و سیرت ایشان را بر عهده داشته باشم، هدایت الهی بوده و در این راستا از هر فرصتی بهره می بردم.

زمان برگزاری مجلس ختم آیت الله حکیم در حاجی آباد مرجعیت حضرت امام را مطرح کردم آنوقت افراد اندکی نام امام را شنیده بودند چون رساله ایشان هم ممنوع بوده و معمولا با نام مراجع دیگر فروخته می شد و من رساله امام را از یزد به حاجی آباد آورده بودم.

اوضاع خفقان آوری بود در زمان تبعید امام به ترکیه و بعد به عراق شرایط بسیار بود ما با علما شهرستان میناب مرحوم حاج آقا عباسی و حجت الاسلام غفوری و علما بندرعباس حاج آقا متین، آیت الله انواری به عنوان معتمدین و پایگاه مبارزین خط امام در ارتباط بودیم.

در بعد افشاگری و فریاد زدن محرومیت روستائیان حاجی آباد مشکلات هم حرکت می کردیم و این تنها راه شکست حکومت بود با آن فروش نفت، این محرومیت مایه آبروریزی رژیم بود و به طور مرتب در روستاها با موتور رفت و امد می کردم به ویژه دهستان پایین دهنو، گیس و چاگوئیه که مردم غیوری داشتند.

هر چه به سال 57 نزدیک می شدیم بستر مناسب تر می شد ساواک هم به خاطر برگزاری مراسم چهلم شهدای تبریز و قم خیلی سخت گیری می کرد و سال 57 اوج انقلاب بود. حاجی آباد آن زمان بخش بود و فرهنگیان مومن هسته های مبارزه را تشکیل می دادند. نوشتن شعار مرگ بر شاه در کوه های اطراف حایج آباد یک فرهنگ عمومی و محبت امام را در دلها جایگیزین شده بود.

در بندرعباس به طور خاص و در شهرستان ها به طور عام با فشار ساواک در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی مردم روبرو بودیم و هدفشان ایجاد رعب و و حشت بود تا جایی که از من تعهد گرفتن که منبر نروم. گفتم: ولی ما می خواهیم راهپیمایی کنیم و پیام امام را برسانیم؛ آنها برای جلوگیری از راهپیمایی سنگر درست کردند، راهپیمایی با جمعیت سه تا چهار هزار نفری آغاز شد و افراد مسلح قطار بسته هم در کنار جمعیت قرار دادیم که اگر مشکلی پیش آمد از جمعیت محافظت کنند و با ملاطفت پیام امام را اعلام کردیم. ژاندارمری از آن زمان از حاجی آباد رخت بربست. مردم در طول دوران مبارزه حاجی آباد با درک شرایط همراه انقلاب بودند.