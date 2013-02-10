  1. سیاست
۲۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۴۷

جشن 34 سالگی انقلاب-12/

هاشمی در راهپیمایی 22 بهمن حضور پیدا کرد/ حاشیه‌های حضور در میان مردم

هاشمی در راهپیمایی 22 بهمن حضور پیدا کرد/ حاشیه‌های حضور در میان مردم

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دقایقی قبل در مراسم راهپیمایی 22 بهمن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی حضور پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله هاشمی رفسنجامی دقایقی قبل با حضور در مسیر راهپیمایی 22 بهمن در مراسم سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی حضور پیدا کرد.

وی از مسیر تقاطع وصال - انقلاب را راهپیمایان تهرانی همگام شد و تا تقاطع خیابان قدس در خیابان انقلاب راهپیمایی کرد. عفت مرعشی همسر آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز وی را همراهی می کند.
 
برخی از مردم حاضر در راهپیمایی هنگام مشاهده آیت الله هاشمی علیه وی شعار سر دادند. 
 
برخی از هوادران آیت الله هاشمی نیز که وی را همراهی می کردند با در دست داشتن تصاویر امام و رهبری شعارهایی در حمایت از وی سر می دهند.
کد مطلب 1813185

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها