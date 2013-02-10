به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله هاشمی رفسنجامی دقایقی قبل با حضور در مسیر راهپیمایی 22 بهمن در مراسم سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی حضور پیدا کرد.

وی از مسیر تقاطع وصال - انقلاب را راهپیمایان تهرانی همگام شد و تا تقاطع خیابان قدس در خیابان انقلاب راهپیمایی کرد. عفت مرعشی همسر آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز وی را همراهی می کند.

برخی از مردم حاضر در راهپیمایی هنگام مشاهده آیت الله هاشمی علیه وی شعار سر دادند.

برخی از هوادران آیت الله هاشمی نیز که وی را همراهی می کردند با در دست داشتن تصاویر امام و رهبری شعارهایی در حمایت از وی سر می دهند.