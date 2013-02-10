مردم در شرایط دشوار با شکوه تر در صحنه حاضر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز اکبریان در حاشیه راهپیمایی مردم در جشن پیروزی انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما برای به ثمر نشستن این انقلاب هزاران شهید تقدیم کرده ایم و این انقلاب متعلق به مردم است.

وی با بیان اینکه مردم در شرایط حساس بیشتر احساس مسئولیت می کنند و با حضور خود توطئه های دشمن را خنثی می کنند، افزود: نمونه های بارز راهپیمایی های با شکوه مردم را در تمامی دوران ها به خصوص شرایط دشوار انقلاب به ویژه در شرایط جنگ تحمیلی شاهد بودیم.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مردم به تبعیت از مردم فرمایشات مقام معظم رهبری امروز در صفوفی منسجم فریاد مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند که تمام دنیا بداند مردم همیشه پایبند ایران اسلامی خواهند بود.

امروز مردم تجدید میثاقی با شکوه با امام داشتند

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز نیز در حاشیه راهپیمایی مردم در روز 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار تاکید کرد: 22 بهمن روز تجدید میثاق با امام راحل و انقلاب و خون هزاران شهید است و امروز مردم بعد از 34 سال تجدید میثاقی با شکوه با آرمان های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

بهرام حسینی مطلق گفت: مردم با حضور خود در راهپیمایی برای دفاع و حمایت از ولایت در یک عملیات عظیم شرکت کرده اند و به طور قطع سرانجام این عملیات مشت محکمی بر دهان دشمن خواهد بود.