"جیش المختار"مسئولیت حمله به لیبرتی را پذیرفت/ هشدار به منافقین مزدور

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری سنا گزارش داد گروه موسوم به جیش المختار(ارتش مختار) مسئولیت حمله موشکی اخیر به پایگاه لیبرتی را برعهده گرفت.



حمله موشکی اخیر به اردوگاه گروهک منافقین در بغداد باعث کشته و زخمی شدن شماری از اعضای آن شد.

این پایگاه عراقی با بیان اینکه هنوز صحت آنچه موسوم به جیش المختار است و یا مسئولیت آن در حمله به لیبرتی مورد تایید قرار نگرفته است، آورده است این گروه تاکید کرده حملات دیگری نیز علیه منافقین که عامل بسیاری از عملیاتهای تروریستی در عراق برای جلب رضایت برخی طرفها (غربی ها، صهیونیستها و برخی رژیمهای عربی)بوده، انجام می دهد.

در این بیانیه آمده است عملیات اخیر در چارچوب سلسله عملیات نظامی قرار دارد که در برهه آتی انجام خواهد شد و این گروه آماده است هر کسی را که برای ضربه زدن به مردم عراق تلاش کند، غافلگیر کرده و با هر حماقتی که منافقین خلق مزدور در شعله ور کردن بحران و فتنه افکنی در عراق مرتکب شوند، به شدت برخورد کند.



هر چند گروه موسوم به جیش المختار مسئولیت حمله اخیر به پایگاه لیبرتی را برعهده گرفته است، اما سرکردگان گروهک منافقین از جمله مریم رجوی سعی می‌کنند به شیوه های مختلف کمپ موقت ترانزیت را مکانی نامناسب و غیر قابل سکونت نشان دهند تا از این طریق ضمن اعمال فشار بر دولت عراق، توجیهی برای بازگشت به پادگان اشرف و ادامه حضور غیرقانونی در خاک عراق، پیدا کنند.