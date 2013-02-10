مردم از ابتدای انقلاب تاکنون حامی کشور و رهبری بوده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی اکبر نژاد صبح یکشنبه در سخنرانی باشکوه 22بهمن ماه در جمع مردم ولایت مدار شهرستان دهلران گفت: مردم از ابتدای انقلاب تاکنون در تمام صحنه ها حامی کشور، نظام ورهبری بوده اند.

وی ضمن گرامی داشت یاد خاطره امام (ره) وشهدای انقلاب اسلامی ودفاع مقدس، گفت: بعد از 34 سال از پیروزی انقلاب ما نیاز به باز نگری اهداف انقلاب و میزان موفقیتی که انقلاب داشته است داریم.

اکبر نژاد افزود: آیا آنچه که ما به دنبال آن بوده ایم در این انقلاب رسیده است یانه که متاسفانه بعضی از افراد با تکیه بر بعضی مواضع کوچک می خواهند چنین القا کنند که این انقلاب از هدف خود دور شده یا به اهداف خود نرسیده است.

رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه ایلام گفت: اگر کسی می خواهد بداند که این انقلاب در اهداف خود موفق بوده است دو نکته را با ید بداند یک گذشته این انقلاب و قبل از این انقلاب را بنگرد و بعد میزان موفقیتی که بعد از انقلاب به دست آمده آن را باهم بسنجد.

حجت اسلام اکبر نژاد افزود: ما امروز به استقلال اقتصادی رسیدیم هر چند مشکلاتی در بحث تورم ،بیکاری وجود دارد که بخش عظیمی از آنها به تحریم ها بر می گردد.

وی گفت: امروز دشمنان مارا تحریم می کنند چون پایبند به شعار های انقلاب هستیم.

رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه ایلام اظهارد اشت: مسئولان تدابیر بیشتری برای حل مشکلات مردم داشته باشند چون مردم شایسته هر گونه خدمت گذاری هستند.

حجت اسلام اکبر نژاد گفت: وفاداری ملت ایران در طول تاریخ مثال زدنی است.

وی بیان داشت: از مسئولان کشوری که ملتی خوب و رهبری بسیار هوشمند در کشور وجود دارد ومسئولین در سایه رهبری وملت دارند خدمت می کنند انتظار می رود به جای پرداختن به مطالب جزئی تحت فرمان رهبری به هدایت مسا ئل اجرایی کشور به صورت دقیق و عمیق بپردازند واز پرداختن به مسائل حاشیه ای پرهیز کنند.

وی افزود: چیزی که توصیه رهبر و خواست ملت است مسئولین عمل کنند هیچ تهدیدی وتوطئه نمی تواند ملتی که راه خود را انتخاب کرده اند سست کند.

رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه ایلام اظهارداشت: با حضور پر شکوه مردم در تمام صحنه ها و به تعبیر مقام معظم رهبری این پیچ تاریخی که ایجاد شده به راحتی از آن عبور کنیم و آن اهداف نهایی که امام (ه) تعیین کرده است برسیم و انقلاب ما به انقلاب شکو مند امام زمان متصل بشود.