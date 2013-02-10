توطئه های استکبار با حضور ملت خنثی شد/مردم لرستان بر افتخارات خود افزودند

ابراهیم آقامحمدی در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز یوم الله بزرگ ایران اسلامی است و مردم حضوری پرشور و باشکوه در این راهپیمایی دارند.

وی با بیان اینکه راهپیمایی 22 بهمن امسال نسبت به سالهای گذشته بسیار باشکوه تر برگزار شده است، بیان داشت: مردم شهر خرم آباد نیز در این راهپیمایی حضوری بی نظیر داشته اند.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مردم خرم آباد در دفاع از آرمانهای انقلاب، راه شهدا و ولایت همواره در صحنه بوده اند، تصریح کرد: مردم استان لرستان در حمایت از انقلاب اسلامی ایران، مبارزه با سیاستهای مذبوحانه استکبار و حمایت از فرمایشات مقام معظم رهبری در این راهپیمایی حضور پیدا کردند.

آقامحمدی با تاکید بر اینکه مردم ایران اسلامی و همچنین استان لرستان تا پای جان از انقلاب اسلامی ایران و همچنین آرمانهای انقلاب و رهبری دفاع خواهند کرد، افزود: در این راستا باید به مردم استان لرستان و به خصوص شهر خرم آباد به خاطر این حضور پرشکوه دورود فرستاد.

وی با تاکید بر اینکه مردم لرستان یک بار دیگر برگ زرینی بر افتخارات خود در دفاع از انقلاب، رهبری و آرمانهای شهدا اضافه کردند تصریح کرد: این امر نشان دهنده همیشه در صحنه بودن مردم لرستان در عرصه های مختلف است.