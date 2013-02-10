22 بهمن تجلی غیرت دین خواهی و حق پناهی امت مسلمان ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، کمال محمد بیگی در حاشیه مراسم با شکوه بیست و دوم بهمن ماه افزود: یوم الله 22 بهمن جلوه استقامت ملی و شجاعت شیرمردان و شیرزنان ایران اسلامی را یکبار دیگر به رخ جهانیان می کشاند.

وی با تاکید بر حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه اظهارداشت: ملت ایران در تداوم انقلاب و عبور از چالش های فرا رو هیچگاه رهبرمعظم انقلاب را تنها نخواهد گذاشت.

فرماندار لنگرود به دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: روحیه خودباوری و اعتماد به نفس ملی که انقلاب اسلامی ایران در مردم ایجاد کرد، عرصه‌ های علمی و تکنولوژیک را نیز بی ‌رقیب نگذاشت.

وی افزود: گذشته از افتخارآفرینی ‌های دانش‌ پژوهان جوان و نوجوان ایران زمین در مسابقات آکادمیک و المپیادهای علمی، دستاوردهای شگرف همچون دستیابی به فناوری هسته‌ ای،دستاورهای بزرگ در زمینه سلول‌ های بنیادین، خودکفایی علمی در تولید تسلیحات نظامی و غیره اشاره کرد.

محمد بیگی " تجدید حیات اسلام در جهان " را از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست و اظهارداشت: در سراسر دنیا امروز یک حرکت عظیم اسلامی به وجود آمده است که به موجب آن اسلام در آفریقا، آسیا و حتی در قلب اروپا حیات جدیدی را باز یافته و مسلمانان به شخصیت و هویت واقعی خود پی برده‌ اند.

وی ادامه داد: دستاوردهای دیگری مانند گرایش زنان مسلمان به حجاب، بازگشت به خویشتن در بین مسلمانان، تلاش غرب برای شناخت اسلام، تشیع و غیره نیز از جمله دستاوردهای انقلاب اسلامی در خارج از کشور است.