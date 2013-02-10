وزارت بهداشت در جمع آوری قلیانها جدی تر وارد عمل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد نظری ‌مهر با یادآوری ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری مبنی‌بر ممنوع شدن عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها، گفت: به طور حتم دولت باید از قانون تبعیت و قهوه‌خانه‌ها را نظام‌مند کند.

وی با اعلام اینکه ایران جزء کشورهایی است که درباره مبارزه با استعمال مواد دخانی قوانین بسیار مناسبی دارد، افزود: مسئولان باید قدر قوانین کنونی کشور را دانسته و در جهت ترویج فرهنگ سالم زیستی تلاش کنند.

وی با انتقاد از اقدامات دولت در چند سال اخیر درباره بی‌توجهی به مصوبه دیوان عدالت اداری و عرضه مواد دخانی در قهوه‌خانه‌ها، تصریح کرد: اگر این قانون در اجرا مشکلاتی داشت و ایراداتی متوجه آن بود دولت باید با ارایه لایحه‌ای پیشنهادات خود را برای اصلاح این قانون به مجلس می فرستاد، اما هم‌اکنون شاهد هستیم که دولت به‌هیچ وجه توجهی به این موضوعات نمی‌کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: دولت با هر توجیهی اعم از آسیب دیدن ارتزاق و اشتغال گرفته تا موارد دیگر نباید قانون مصوب مجلس را نقض کند.

نظری‌مهر با اعلام اینکه قانون جامع کنترل دخانیات، جزء قوانین روشن و محکم است، افزود: در این رابطه دولت یا باید قانون را اجرا یا از آن تخلف کند، که متأسفانه دولت تخلف از مصوبه قانونی را برگزید، به همین دلیل است که دیوان عدالت اداری بر اساس قانون مصوبه دولت را رد کرده است.

وی وزارت بهداشت را متولی اصلی سلامت در کشور خواند و گفت: تمام دستگاههای اجرایی باید برای مبارزه با استعمال مواد دخانی آسیب‌زا تلاش کنند، این وزارتخانه باید بیش از تمام دستگاه در جهت جلوگیری از استعمال مواد دخانی در امکان عمومی تلاش کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر اینکه وزارت بهداشت برای جلوگیری از عرضه دخانیات در امکان عمومی باید محکم‌تر در میدان حضور یابد، یادآور شد: در چند سال اخیر اقداماتی در جهت منع استفاده از دخانیات در کشور انجام شده است، اما بطور حتم این اقدامات کفاف میزان مصرف در کشور را نمی‌دهد، از این رو تمام دستگاهها باید تلاش خود را برای ایجاد جامعه‌ای سالم انجام دهند.