انقلاب اسلامی ایران به سایر کشورهای مسلمان صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین حسینی در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بعد از ظلم و ستمی که مردم ایران اسلامی از استکبار به خصوص آمریکای جنایت کار دیده بودند، برای نجات و آزادی خودشان از زیر بار ظلم و ستم دست به حرکتی عظیم و ماندگاری زدند که سرانجام به رهبری حضرت امام (ره) انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت.

وی افزود: در واقع در آن زمان روز 22 بهمن، روز نجات مردم ایران از قید و بند ظلم و ستم همه ظالمان جهان بود.

این مسئول با اشاره به اینکه دهه فجر روز ماندگار در تاریخ ایران است، عنوان کرد: در واقع انقلاب اسلامی ایران نجات دهنده همه مظلومان جهان و بزرگ ترین الگو و اسوه برای ستم دیدگان و مظلومانی بود که می توانند از انقلاب اسلامی ما الگو بگیرند.

انقلابهای منطقه برگرفته از انقلاب اسلامی ایران است



حسینی ادامه داد: در حال حاضر انقلاب هایی که در منطقه شکل می گیرد، گوشه ای از حضور انقلاب اسلامی ایران است.

امام جمعه شهرستان ملارد یادآور شد: همانطوری که حضرت امام(ره) فرمودند ما انقلاب خود را صادر می کنیم که در این زمینه هم اکنون شاهد صدور انقلاب اسلامی ایران در کشورهای منطقه هستیم.

دشمنان بدانند که ملت ایران زیربار ظلم و ستم نمی رود



وی اظهار داشت: دشمنان باید بدانند که امروز جمعیتی که حاضر شدند یک دست و همدل با اتحاد اعلام می کنند که هیچ وقت زیر بار ظلم و ستم نمی روند.

این مسئول افزود: ملت همیشه در صحنه ایران با اطاعت از فرامین رهبر معظم انقلاب، تمام قامت در مقابل ظلم و ستم ایستادگی می کنند.