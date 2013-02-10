به گزارش خبرنگار مهر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی طی سخنانی با بیان اینکه انقلاب اسلامی با هدایت یک مرد آسمانی اتفاق افتاد اظهار داشت: انقلاب بزرگترین حادثه انسانی و انقلابی پس از بعثت رسول خاتم حضرت محمد مصطفی(ص) است.

احمدی نژاد ادامه داد: انقلاب با فداکاری ملت و رهبری خودساخته و تربیت شده در مکتب پیامبر اعظم(ص) امام راحل(ره) به وقوع پیوست. این انقلاب پس از 34 سال همچنان زنده و با نشاط و البته در افقی بالاتر به حرکت و حیات بالنده خود ادامه می دهد.

وی گفت: باید بستر انقلاب و ریشه های آن را شناخت و دائما بازگو کرد تا راه روشن آینده با همین استحکام 34 ساله ، با قدرت و افتخار استمرار پیدا کند.

رئیس جمهور تاکید کرد: انقلاب متعلق به انسان و برای انسانها بود و موضوع اصلی آفرینش نیز انسان است. انسان بالاترین مخلوق است و همه جهان برای او خلق شده است. همه حقیقت در وجود انسان و برای سعادت انسان به امانت گذاشته شده است.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: تحولات اجتماعی تابع تحولات انسانی است. همه پیامبران آمدند تا حقیقت انسان را در سایه استقرار توحید و عبودیت و عدالت شکوفا کنند. آمده اند تا خود انسان را به انسان بشناسانند. فطرت الهی انسانها یکی است و آن فطرت باید شکوفا شود. همه حقایق هستی در فطرت الهی انسانها به امانت گذاشته شده است.

وی گفت: همه این عالم برای آن است که انسان کمال پیدا کند و جلوه جمال و جلال خدا، جانشین او در زمین و تجلی همه اسماء الهی شود.

رئیس جمهور تصریح کرد: این عالم برای آن است که انسان به سعادت و حیات طیبه در این دنیا و زندگی جاوید برسد. انقلاب اسلامی بیداری فطرت ها و حرکتی از عمق جان و اندیشه ملت ایران و یک تحول بنیادین است. به همین دلیل است که پایدار و روز به روز درخشان تر است.

احمدی نژاد افزود: انقلاب، بیداری حقیقی و بازگشت به حقیقت انسان و تلاش برای رهایی از همه قید و بندهای اسارت آفرین است. انقلاب آغاز یک حرکت برای برپایی جامعه سعادتمند و الگو و برای رسیدن به قله کمال تا جوار رحمت خداوند است.

وی تاکید کرد: ملت ما پس از چند تجربه ناموفق قدر خود را و ظرفیت تحول آفرینی و اقتدار ملی خود را یک بار دیگر در انقلاب عظیم اسلامی پیدا کرد و خود را مسئول حفظ و گسترش ارزشهای الهی و انسانی یافت.

رئیس جمهور با بیان اینکه حرکت های انسانی به میزان عمق و خلوص و خدایی بودن و اتکا به تغییرات درونی و الهی انسانها ماندگارتر و موثرتر است و گستره تاثیر آنها وسیع تر است اظهار داشت: امام عزیز و راحل ما فرمودند ملت ایران الهی شده است یعنی تغییرات اساسی در درون، اندیشه و ایمان و افق نگا ه و آرمان و اراده و همت ملت بوجود آمده است.

احمدی نژاد با بیان اینکه انقلاب یک موجود زنده و بالنده است گفت: حرکت انقلاب، سال 57 آغاز شد اما هم در ایران و هم در گستره گیتی ادامه دارد. یک حرکت تاریخی برای نیل به آرمانهای الهی انسان است که امروز در همه عالم در جریان است.

وی گفت: هر کجا که انسانی هست انقلاب متعلق به اوست. انقلاب مرز جغرافیا ، نژاد، زبان ، حزب و طایفه ندارد و البته نقطه توقف هم ندارد. حق این بود که این انقلاب عظیم جهانی از ایران و توسط ملت ایران کلید بخورد. ملت توحید، عدالت، فرهنگ، صلح، عشق و ایستادگی برای ارزشهای الهی.

رئیس جمهور افزود: خوشبختانه طی 34 سال هر فجری برای ملت ایران مبارک است و خورشید عظمت این ملت در هر فجر در افقی بالاتر و درخشان تر طلوع می کند.

احمدی نژاد با بیان اینکه جان دارد جا دارد در این ایام الله و در بین خیل عظیم مردم مومن و وفادار برخی از دستاوردهای انقلاب را بیان کنم و درباره آنها با شما سخن بگویم اظهار داشت: انقلاب برای احیای استقلال و عزت ملت ایران و همه ملت ها است. امروز بدبین ترین، بداخلاق ترین دشمنان ملت ایران هم اذعان دارند که به فضل الهی ملت و کشور ایران از مستقل ترین ملتها و کشورهای جهان است.

احمدی نژاد گفت: احدی نمی تواند اراده خود را به ملت ایران تحمیل نماید. بالاترین هجمه نظامی و سیاسی دشمنان علیه ملت ایران با دفاع مظلومانه ملت به رسوایی طراحان و حامیان و عاملان آن انجامید. 33 سال فشارهای گوناگون برای جلوگیری از پیشرفت و عزت ملت و مخدوش کردن استقلال کشور به لطف هوشمندی و وحدت و مقاومت جانانه ملت و فداکاری شهیدان و جانبازان و ازادگان و خانواده های آنها و رهبری خردمندانه به فصل طلایی و پرافتخار ملت ایران تبدیل شده است.

وی گفت: امروز هم دشمنان ما با همه وجود در تلاشند تا با فشار از پیشرفت ملت ایران جلوگیری کنند اما نمی توانند. امروز نه تنها هیچ قدرتی نمی تواند کوچکترین تحمیلی به ملت ایران داشته باشد بلکه این ملت از حقوق اساسی خود سر سوزنی عقب نشینی نخواهد کرد.

رئیس جمهور تاکید کرد: تمام طواغیت و قدرتهای استکباری در برابر عظمت ملت ایران شکست خورده و شرمنده و خاضع هستند. انقلاب برای احیای عزت ملت ایران است. دوره 150 ساله ملت ایران دوره تحقیر ملت ایران بود. امروز ملت ایران عزیزترین ملتهاست. احترام وصف نشدنی و علاقه وافر ملت ها به ملت بزرگ ایران نشانه بارز این حقیقت زیباست.

احمدی نژاد گفت: انقلاب برای پیشرفت و عمران و آبادانی کشور است. قبل از انقلاب 36 میلیون جمعیت داشتیم 6 میلیون بشکه نفت تولید می شد و 5.5 میلیون بشکه صادر می شد اکثر کشور در خرابی بود و اکثریت ملت در فقر. امروز و در شرایط عادی متوسط روزانه صادرات نفت ما 2.5 میلیون بشکه است و جمعیت 76 میلیون نفر یعنی بیش از دو برابر.

وی گفت: اگر کاهش قیمت ارزهای جهانی را هم محاسبه کنیم درآمد سرانه ، یعنی به ازای هر نفر، از محل صادرات نفت قبل از انقلاب تا امروز بیش از 5 برابر شده است.

رئیس جمهور در خصوص وضعیت عمرانی و پیشرفت و آبادانی نیز اشاره کرد: وضعیت پیشرفت و آبادانی امروز با آن روز قابل مقایسه نیست.

احمدی نژاد به ارائه آماری از دستاوردهای سالهای پس از انقلاب اسلامی در بخش های مختلف اشاره کرد و گفت: قبل از انقلاب ظرفیت تولید سیمان در این کشور کمتر از 7 میلیون تن بود. قبل از دولت نهم 32 میلیون و امروز بیش از 80 میلیون تن است. 5 سال قبل واردات داشتیم اما سال گذشته و امسال 12 میلیون تن صادرات داشته ایم.

وی ادامه داد: ظرفیت تولید فولاد قبل از انقلاب کمتر از یک میلیون تن بود که ابتدای دولت نهم ، 9.5 میلیون تن شد و هم اکنون 20 میلیون تن است و انشاءالله تا پایان همین دولت به خودکفایی خواهیم رسید.

رئیس جمهور به ظرفیت تولید خودرو اشاره کرد و افزود: اوایل انقلاب سه دهم میلیون خودرو در سال تولید داشتیم. ابتدای دولت نهم 1.1 میلیون و امروز بیش از 2 میلیون تولید داریم و صادر کننده انواع خودرو هستیم.

احمدی نژاد گفت: ظرفیت تولید پتروشیمی قبل از انقلاب بسیار ناچیز بود اما ابتدای دولت نهم به 25 میلیون تن در سال رسید و امروز از مرز 56 میلیون تن گذشته ایم و بیش از نیمی از آن صادر می شود. همچنین ظرفیت تولید برق در اول انقلاب 7 هزار مگاوات بوده است یعنی چیزی حدود 60 سال سرمایه گذاری در صنعت برق 7 هزار مگاوات بوده است. اول دولت نهم این رقم به 38 هزار مگاوات رسید و امروز از مرز 70 هزار گذشته ایم و به لطف خدا تا پایان همین دولت به مرز 76 هزار مگاوات خواهیم رسید.

وی افزود: ظرفیت ذخیره سازی آب سدها قبل از انقلاب حدود 12 میلیارد متر مکعب ، ابتدای دولت نهم 33 و امروز بیش از 50 میلیارد متر مکعب ظرفیت ذخیره سازی آب داریم.

رئیس جمهور درباره ساخت آزادراه و بزرگراه نیز گفت: 8 سال قبل از دولت نهم 3 هزار و 994 کیلومتر ساخت راه اصلی داشتیم و پس از آن 11 هزار و 723 کیلومتر یعنی نزدیک 3 برابر راه اصلی احداث شد.

احمدی نژاد ادامه داد: تولید مسکن شهری و روستایی 8 سال قبل از دولت نهم 3 میلیون و 209 هزار مسکن بود که در این دولت الان 6 میلیون و 783 هزار واحد مسکونی ساخته شده است. برای اولین بار تعداد واحدهای مسکونی از تعداد خانوارهای این کشور پیشی گرفته است. البته تعداد زیادی واحد مسکونی وجود دارد که خالی است و مالکان آن آنها را خالی نگه داشته اند.

وی درباره تولیدات محصولات کشاورزی نیز گفت: تا قبل از انقلاب تولید محصولات کشاورزی سالانه 25 میلیون تن بود. اول دولت نهم 87 میلیون و هم اکنون 110 میلیون تن تولید محصولات کشاورزی داریم. توسعه تلفن ثابت، سیار ، گاز، آب شهری و روستایی و بهسازی روستایی قابل مقایسه با برق نیست. حدود 20 هزار روستا و بیش از 900 شهر از گاز طبیعی استفاده می کنند. در 7-8 سال گذشته میزان مدارسی که ساخته شده معادل نیمی از تمامی مدارسی است که طی 80 سال در کشور ساخته شده است.

رئیس جمهور گفت: ورزشگاههایی که ساخته شده معادل همه ورزشگاههایی است که قبل از دولت نهم ساخته شده است. تولید کتاب در این چند سال 11 برابر شده و سرعت رشد علمی کشور 11 برابر متوسط جهان شده است. از نظر سرعت رشد علمی مقام اول را کسب کرده ایم البته چند کار نو و استثنایی هم انجام شده که از جمله آنها تولید داروهای نوترکیب است.

وی گفت: هر چند کشورها صنعتی می شوند روابط اجتماعی پیچیده تر می شود و بیماری های سخت و صعب بوجود می آید که نیازمند داروهای جدید هستند. داروهایی که پایه اش زیست فناوری و بیوتکنولوژی است . این داروها بسیار بسیار گرانقیمت است و یک گرمش یک میلیون دلار در بازارهای جهانی خرید و فروش می شود.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: ما قبل از انقلاب مطلقا از این داروها نداشتیم. قبل از دولت نهم 4 دارو و امروز 29 داروی نوترکیب داریم.

وی با اشاره به پیشرفت های نانوتکنولوژی نیز گفت: در نانوتکنولوژی جزء کشورهای برتر جهان هستیم. در سلولهای بنیادین جزو کشورهای برتر هستیم. برای اولین بار توسط دانشمندان و متخصصان ایرانی موجود زنده به فضا پرتاب شد و سالم به زمین برگشت.

رئیس جمهور گفت: آنها که اهل فن هستند می دانند فرستادن موجود زنده به فضا و بازگرداندن آن به زمین به معنای این است که ما در دهها رشته برجسته علمی دنیا در مرز علم در سطح جهان حرکت می کنیم.

احمدی نژاد گفت: یک موجود زنده با یک فشار هوا یا ضربه آسیب های اساسی می بیند. دستگاه پرتاب کننده را خودمان ساختیم محفظه نگهدارنده را خودمان ساختیم. سیستم های ارتباطی بین آن دستگاه و زمین را خودمان ساختیم. همچنین سکوی پرتاب و چتر نجات را هم خودمان ساختیم. در تمام طول پرتاب و رفت و برگشت، ضربات ، فشار و حالات روحی و جسمی ، کارکرد اندام اصلی بدن همه اینها را دانشمندان ما اندازه گیری و ثبت کردند.

وی با اشاره به ساخت پیشرفته ترین هواپیمای نظامی به دست متخصصان داخلی تصریح کرد: این هواپیما همه ویژگی های مثبت و برجسته شکاری بمب افکن های کل دنیا را در خود جمع کرده است. طراحی یا مهندسی و ساخت از جانب مهندسان و متخصصان خودمان است.

رئیس جمهور ادامه داد: در ساخت و پرتاب ماهواره جزو چند کشور محدود دنیا هستیم که همه چرخه را خودمان می سازیم ، پرتاب و مدیریت می کنیم و به زودی به لطف خدا ماهواره ایران در مدار 36 هزار کیلومتر قرار خواهدگرفت و در کنار 4-5 کشور پیشرو دنیا ، از آسمان پیام های صلح و دوستی را برای همه بشریت خواهد فرستاد.