انقلاب اسلامی تعبیر وعده الهی بود

شیخ محمدصالح خردنیا خطیب و امامجمعه اهلسنت مسجد جامع داماهی بندرعباس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی، سالگرد این واقعه عظیم را تبریک گفت و بیان داشت: سی و چهار سال قبل مردمی قیام کردند که خواهان اسلام و برنامههای سعادتمندانه آن بودند و خواستند از تاریکیهای جهل، ظلم و استبداد به نور دانش و عدل اسلام روی آورند و با این آرمانهای زیبا این انقلاب شکل گرفت.
وی ادامه داد: ما باید بدانیم که دشمنان به اجرای اسلام و برنامههای آن راضی نمیشوند و همیشه درصدد ضربه زدن به آن هستند و از هر فرصتی برای این مقصود شوم استفاده میکنند.
امامجمعه اهلسنت مسجد جامع داماهی بندرعباس اضافه کرد: نمونه عینی و بارز دشمنی غرب و آمریکا با اسلام و اسلامخواهی را میتوانیم در انقلاب جدید کشور مصر مشاهده کنیم که بعد از انقلاب اسلام گرایان و پیروزی آنها و برگزاری همهپرسی قانون اساسی، باز هم دشمنان اسلام آرام ننشستند و به این انقلاب راضی نشدندو دلیل آن ترس و واهمه آنها از اسلام است.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی و مردمی ایران در سال 57 درسهای مهمی به ما میدهد که باید خوب از این درسها پند بگیریم گفت: از جمله این درسها این است که 1- ظلم و ستم ماندگار نیست و از بین رفتنی است و عدل است که میماند 2- طبق آیه 53 سوره انفال که میفرماید: « لَمْ یَکُ مُغَیِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ»، « خداوند نعمتى را که بر قومى ارزانى داشته تغییر نمىدهد مگر آنکه آنان آنچه را در دل دارند تغییر دهند و خدا شنواى داناست» سنت الهی این است که تغییر و تحول احوال انسانها در دستان خودشان است 3- اگر حکام و دولتمردان جهان اسلام میخواهند، حکومت و دولت آنها عمری طولانی داشته باشد، بایستی عدالت را پیشه کنند و از ظلم و استبداد پرهیز کنند.
خردنیا گفت: انتظار ما از نظام مقدس جمهوری اسلامی این است که همانند انقلاب اسلامی 57 که به خواسته مردم و با آرمانهای عظیمی چون آزادگی، ظلمستیزی، عدالت محوری و رفع تبعیضها انجام شد، امروز نیز همه اقشار و اقوام از کرد و ترک و لر و بلوچ و عرب و همه اقلیتها به حقوق حقه خود برسند و شاهد هیچگونه تبعیضی نبوده و عدالت در تمام نقاط کشور متجلی گردد تا ایرانی آباد و قدرتمند و متحد و یکپارچه و موفق در تمامی عرصهها داشته باشیم.
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