به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی در راهپیمایی پرشور سالروز پیروزی انقلاب اسلامی مردم قم حضور پیدا کرد.



نماینده مردم قم در مجلس در راهپیمایی 22 بهمن در جمع خبرنگاران گفت: راهپیمایی همواره بیعت مجددی است که ملت با آرمان‌‌های انقلاب، شهدا و امام(ره) می‌بندند و لذا یک نوع پاسداشت از این دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است.



وی اظهار داشت: در شرایط فعلی کشور‌که حلقه‌های آخر شگردها و ماجراجویی‌های آمریکا را مشاهده می‌کنیم حضور یکدلانه مردم در راهپیمایی 22 بهمن نشان می‌دهد که رفتارهای سیاسی و تحریم‌ها اثری در اراده ملت این نخواهد داشت و آنها نتیجه‌ای از این رفتارها نمی گیرند.



رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قصد دشمنان سست کردن اراده ملت است و این حضور یکپارچه این تاثیر را دارد که دشمنان می فهمند ملت ایران همچنان محکم و استوار ایستاده است.



آمریکا نمی تواند رفتار ماجراجویانه با ملت ایران داشته باشد



وی تصریح کرد: آمریکایی ها و دشمنان باید خواسته های خود را متعادل کنند و نمی توانند رفتارهای ماجراجویانه ای با ملت ایران داشته باشند.



لاریجانی در پاسخ به سئوال یکی از راهپیمایان که از وی در خصوص علت بی توجهی برخی مسئولان به تاکیدات رهبر معظم انقلاب به حفظ وحدت، اظهار داشت: این یک مشکل در کشور است و نسبت به این امر مهم بی‌توجهی شده است.



بنا بر این گزارش ، سخنرانی علی لاریجانی در جمع راهپیمایان سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در حرم حضرت معصومه(س) به علت شعارهای جمعی از راهپیمایان ناتمام ماند.

