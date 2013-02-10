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۲۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۴۵

آرامی در گفتگو با مهر:

انتظار دشمن فاصله گرفتن مردم از نظام و رهبری است

انتظار دشمن فاصله گرفتن مردم از نظام و رهبری است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: نماینده مردم بندرعباس، خمیر، قشم و حاجی آباد در مجلس گفت: انتظار دشمن از تحریم ها فاصله گرفتن مردم از نظام و رهبری است.

منصور آرامی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: دشمن با افزایش فشارها همچون تدوین تحریم های جدید و ایجاد جنگ های روانی در سطح بین المللی انتظار دارد تا مردم از نظام و ولایت فقیه فاصله بگیرند.

وی عنوان کرد: ملت ایران اسلامی با حضور همیشگی خود در صحنه های انقلابی تعهد و ولایت مداری خود را نشان داده اند و در مقابل تمامی دسیسه های دشمنان نظام و انقلاب ایستاده اند.

آرامی اظهارداشت: حضور گسترده مردم هرمزگان در سراسر استان پیام همبستگی، مبارزه با استکبار و حضور در کنار ولی فقیه است. مردم هرمزگان در جزایر 14 گانه هرمزگان هم همچون سایر مردم ایران با فریادهای مرگ بر استکبار حضوری پرشور و انقلابی در جشن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب دارند.

کد مطلب 1813347

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