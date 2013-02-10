انتظار دشمن فاصله گرفتن مردم از نظام و رهبری است

منصور آرامی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: دشمن با افزایش فشارها همچون تدوین تحریم های جدید و ایجاد جنگ های روانی در سطح بین المللی انتظار دارد تا مردم از نظام و ولایت فقیه فاصله بگیرند.

وی عنوان کرد: ملت ایران اسلامی با حضور همیشگی خود در صحنه های انقلابی تعهد و ولایت مداری خود را نشان داده اند و در مقابل تمامی دسیسه های دشمنان نظام و انقلاب ایستاده اند.

آرامی اظهارداشت: حضور گسترده مردم هرمزگان در سراسر استان پیام همبستگی، مبارزه با استکبار و حضور در کنار ولی فقیه است. مردم هرمزگان در جزایر 14 گانه هرمزگان هم همچون سایر مردم ایران با فریادهای مرگ بر استکبار حضوری پرشور و انقلابی در جشن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب دارند.