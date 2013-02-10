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۲۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۳۹

علوانی:

سومین نمایشگاه خوشنویسی و نقاشی خط در آبادان برپا شد

سومین نمایشگاه خوشنویسی و نقاشی خط در آبادان برپا شد

آبادان-خبرگزاری مهر: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبادان گفت: سومین نمایشگاه خوشنویسی ونقاشی خط آقای حشمت اله اصلانی در محل موزه هنرهای معاصر آبادان برپا شد.

فرهاد پورغراوی علوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت دهه مبارک فجر، سومین نمایشگاه خوشنویسی و نقاشی خط آقای حشمت اله اصلانی با 25 اثردر ابعاد مختلف به مدت 10 روز در موزه هنرهای معاصر آبادان برای بازدید علاقمندان برپا خواهد بود.

علوانی افزود: در آثار آقای اصلانی تکنیکهای مختلفی از جمله ترکیب رنگ زمینه اکولین، برداشت رنگ و ایجاد تکسچر(بافت) و ... استفاده شده که تنوع خاصی به این هنر بخشیده است.

وی ضمن دعوت از عموم مردم برای بازدیداز این نمایشگاه تصریح کرد: این نمایشگاه تا اول اسفندماه برپا خواهد بود و علاقمندان می توانند صبحها از ساعت 9تا ‌12 و بعدازظهر نیز از ساعت17تا20 از نمایشگاه مذکور واقع در خیابان بهمن یک جنب پارک بازسازی – موزه هنرهای معاصرآبادان دیدن کنند.
 
کد مطلب 1813348

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