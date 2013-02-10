فریاد مرگ بر آمریکای لاریجانی ها از پای دماوند بلند شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم راهپیمایی 22 بهمن سال 1391 مردم بخش لاریجان از مقابل پمپ بنزین وانا تا اداره آموزش و پرورش این بخش همانند سال‌های گذشته با شکوه و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.

مردم انقلابی بخش لاریجان آمل در این مراسم با حمل پرچم های سه رنگ جمهوری اسلامی و تمثال مبارک مقام معظم رهبری وامام راحل مسیرهای راهپیمایی را طی کردند.

راهپیمایان لاریجانی در طول مسیر راهپیمایی با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل خشم و انزجار خود را از اقدام های یکجانبه استکبار علیه ایران ابراز کردند.

مردم لاریجان آمل با وجود سردی هوا در این بخش کوهستانی آمده‌آند تا وحدت و همدلی خود را به همه جهانیان نشان دهند و بگویند که هرگز از پشتیبانی نظام و انقلاب دست بر نمی‌دارند.

بخشدارلاریجان گفت: مردم این بخش در راهپیمایی روز 22 بهمن ماه نشان دادند پس از گذشت 34 سال همچنان از ارزش‌های اسلامی و ایرانی خود دفاع می‌کنند و اجازه دخالت در امور را بیگانگان نمی‌دهند.

ولی محمد فضلی افزود: زن، پیر، جوان، کودک و نوجوان از ساعات نخستین روز با حضور در محل تعیین شده برای تجمع و آغاز راهپیمایی 22 بهمن ماه حضور داشتند و فریادهای مرگ بر آمریکا آنان غرور آفرین بود.

