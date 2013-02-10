دشمن جریان انحرافی را برای تغییر ارزشها توسط یک چهره انقلاب گونه ایجاد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجه الاسلام غلام حسین محسنی اژه ای در سخنرانی میدان نقش جهان در جمع پرشور مردم اصفهان در راهپیمایی 22 بهمن افزود: دشمن با جریان انحرافی دنبال آن است که با یک چهره انقلاب گونه ارزشهای انقلابی را به ارزشهای به ظاهر ایرانی تبدیل کند.

جریان انحرافی هر روز موج جدیدی در کشور ایجاد می کند

وی ادامه داد: این جریان اب به اسیاب دشمن می ریزد و هر روز با حاشیه سازی یک موجی را ایجاد و پس از فرو کش کردن این موج جدید را ایجاد می کند.

محسنی اژه ای تصریح کرد: این حضور و مطالبه شما از مسئولین این طرفند و نقشه دشمن را خنثی خواهد کرد.

مسئولین برای رفع مشکلات مردم دست به دست هم دهند

وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مسئولین دستگاه های مختلف اصفهانی گفت: آیا این مردم مستحق خدمت نیستند و اینکه ما شبانه روز تلاش کنیم باز هم نمی توانیم آنچه را می خواهند انجام دهیم لذا باید همه دست به دست هم دهیم و مشکلات را به حداقل آنچه که ممکن است مرتفع کنیم.

محسنی اژه ای تصریح کرد: مردم ما، مردمی هستند که هم با تحریم و برخی ندانم کاری ما روبرو هستد اما باز برای خدا اینگونه در صحنه حاضر شده اند لذا باید برای رفع مشکلات آنها کار کرد.

دستگاه قضا دست افراد مفسد را کوتاه کند

دادستان کشور خطاب به دستگاه قضایی و دادستان اصفهان گفت: من زحمات شما را می دانم، همچنین از مشکلات شما که کمبود نیرو و ... دارید مطلع هستم، اما به درد مردم برسید و آنچه امام خمینی (ره) فرمود را همواره مد نظر قرار دهید و با یاری آن کسی که زبان نوشتن و پای آمدن ندارد برسید و او را کمک کنید و دست افراد مفسد را کوتاه کنید.

وی تصریح کرد: اجازه ندهید مشتی فاسد و مفسد امنیت مردم را بر هم بزند و مردم ما در پیچ و خم اداری بمانند و آنها را راهنمایی کنید و شما باید از وقت خود برای مردم بگذارید که ارزش دارد و من به عنوان دادستان کشور از شما حمایت خواهم کرد.

استاندار و سایر مسئولین حاشیه ها را کنار بگذارید

محسنی اژه ای در ادامه سخنان خود اظهار داشت: استاندار و سایر مسئولین باید حاشیه ها و مسائل فردی را کنار بگذارید و برای مردم خدمت کنید، مردم گرفتاری دارند و اصفهان مشکلات دارد مردم عدالت می خواهند و آنها می توانند با سختی سازش داشته باشند اما آنچه برای مردم سخت است بی عدالتی است.

دادستان کشور در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: دشمن در اوایل انقلاب اسلامی در ایران جنگ احزاب به راه انداخت و همه احزاب دست پروده خودشان را مسلح کردند و آنها را به جان مردم شهر و روستا انداختند، تهدید کردند و به آن هم اکتفا نکرد، حمله نظامی کرد و نیروهای خود را شبانه در طبس پیاده کرد.

وی اظهار داشت: از همان اول انقلاب اسلامی دشمن جمهوری اسلامی ایران را تحریم و از همان اول دارایی و موجودی ایران را بلوکه کرد و به این همه اکتفا نکرد و نیروهای دست پرورده خود را به جان مردم انداخت و در یک مقطع کوتاه چند هزار نفر مردم کوچه و بازار را ترور و شهید کردند.

محسنی اژه ای تصریح کرد: دشمن در آن مقطع تاریخی رئیس جمهور ، تعدادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، علما، دانشمندان، فرماندهان نظامی و هزاران نفر از نیروهای مرتبط اقشار جامعه را به شهادت رساند.

وی ادامه داد: دشمن به این نیز اکتفا نکرد و همزمان با تحریم و شهید کردن هزارن نفر از مردم ما یک جنگ تمام عیار نظامی که با حمایت شرق و غرب بود از دریا و زمین و .... به راه انداخت و این انقلاب به پا خواسته را که هنوز یک سال و نیم از پیروزی آن نگذشته بود را با یک جنگ تمام عیار روبرو و زیرساختها را ویران، تاسیسات و کارخانجات را از بین بردند.

ستون پنجم دائما در زمان انقلاب در میان مردم یاس و نا امیدی را تزریق می کرد

محسنی اژه ای در ادامه سخنان خود گفت: آنها شبانه روز بر بوق تبلیغاتی خود دمیدند و ستون پنجم شایعه پراکنی کرد و انواع تهمتها را بر علیه ما روا داشتند و حلقه محاصره را روز به روز تنگ تر کردند و سعی داشتند او را متهم کنند به اینکه حامی تروریست است و اینکه کشوری است محور شرارت و سعی کردند با میلیاردها دلار نظر سایر کشورها را علیه ایران به کار گرفته و مردم ایران را منزوی کنند.

دشمن در تلاش بود در سازمان های بین المللی قطعنامه های ضد حقوق بشری علیه ایران صادر کند

داستان کشور تصریح کرد: دشمن مدتها بر این طبل کوبیدند و در سازمانهای بین المللی علیه ایران قطعنامه صادر کردند و ملاحظه کردند که مردم ایران با جنگ و شایعه پراکنی از پا در نمی آید چون از ولی فقیه پیروی می کند و کسانی که خود تروریست پرور هستند می خواستند ایران را حامی تروریست معرفی کنند.

دشمن ایران را با بسیاری از کشورهای غربی مقایسه کرد

محسنی اژه ای گفت: آنها اینجا را با برخی از کشورهای شرقی مقایسه کردند و زمانی که دیدند جنگ و ترور جواب می دهد به جنگ سخت رو آوردند و پس از آن جنگ سخت را تبدیل به جنگ نرم کردند و برای آن از همه امکانات استفاده کردند و میلیونها سایت و ... را به کار گرفتند تا این مردم را با تبلیغات و جنگ نرم به زعم خودشان از درون به آنها ایراد وارد کنند.

دادستان کشور افزود: آنها در حال حاضر 140 سایت برای ترویج ابتذال یاس و ناامیدی ساخته اند و مواد مخدر صنعتی را برای کشور ما به طور مشخص تهیه کرده تا جونان ما را به رخوت انداخته و با تمام قدرت آمده تا جوانان ما امید خود را از دست دهند.

دشمن در فتنه 88 می خواست مردم را به جان هم اندازد

وی ادامه داد: آنها در راستای جنگ نرم از مهره های دیگری استفاده و دست به یک فتنه جدید در سال 88 زدند تا با حمایت مالی و امنیتی مردم را از درون به زعم خود مبتلا به یکسری مسائل کنند که به جان خود بیفتند.

محسنی اژه ای یادآور شد: هدف آنها در جنگ نرم ایجاد اختلاف بین مردم بود و هست و هنوز از مواضع خود کنار نرفته اند.