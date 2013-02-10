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۲۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۰۵

عنابستانی:

حرکت روبه جلو انقلاب در هیچ یک از عرصه ها متوقف نشده است

حرکت روبه جلو انقلاب در هیچ یک از عرصه ها متوقف نشده است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: با وجود فشارها، تحریمها و دشمنی ها کشورهای بیگانه حرکت روبه جلو انقلاب در هیچ یک از عرصه ها متوقف نشده است.

علی اصغر عنابستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با وجود فشارها، تحریمها و دشمنی ها حرکت روبه جلو انقلاب در هیچ یک از عرصه ها متوقف نشده است.

وی افزود: در 34 سال بعد از انقلاب شاهد هستیم که کشور لحظه به لحظه در حال توسعه بوده است.

وی ادامه داد: قله های مختلف عزت و افتخار در عرصه های مختلف توسط دانشمندان و محققان و متخصصین کشور فتح شده است.

عنابستانی عنوان کرد: دشمنی دشمنان چیز عجیبی نیست و دشمنان کشور و نظام دست از دشمنی خود با مردم مسلمان ایران بر نمی دارند.

 وی بیان داشت: انقلاب با موجودیت نظام استکباری مخالف است و دشمنی دشمنان با کشور تمام شدنی نیست.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان داشت: دشمنان این کشور در مقاطع مختلف دشمنی خود مانند تحمیل جنگ، فشارها و تحریمها، هدف گرفتن عرصه فرهنگی و تهاجم فرهنگی و ... نشان داده اند.

جنگ دشمن با کشور در عرصه اقتصادی هم اکنون پر رنگ تر از دیگر عرصه ها است

وی ادامه داد: نبرد دشمن با کشور در عرصه اقتصادی هم اکنون پر رنگ تر از دیگر عرصه ها است.

عنابستانی گفت: مردم، دولت مردان، و مجوعه نظام جمهوری اسلامی ثابت کرده اند که  ما مردمان روزهای سخت هستیم.

وی تاکید کرد: با همه وجود فشارها، تحریمها حرکت روبه جلو کشور متوقف نشده است بلکه با اراده بیشتر، شدت بیشتر و با اعتماد به نفس بیشتر در حال ادامه ادن است.

توسعه چهارمحال و بختیاری به برکت انقلاب

وی تاکید کرد: چهارمحال و بختیاری در زمان قبل از انقلاب هیچ چیز نداشت امام هم اکنون به برکت انقلاب از توسعه بالایی در تمام عرصه ها برخوردار است.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد:  چهارمحال و بختیاری در34 سال انقلاب اسلامی از چنان توسعه برخوردار شده است که اگر بخواهیم با قبل از انقلاب مقایسه کنیم ظلم کرده ایم.

کد مطلب 1813387

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