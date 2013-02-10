مردم ندای رهبر انقلاب اسلامی را لبیک گفتند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی قاضی عسگر ظهر یکشنبه در جمع با شکوه مردم همیشه در صحنه مشهد در راهپیمایی 22 بهمن در جوار بارگاه ملکوتی رضوی طی سخنرانی اظهار کرد: مردم ندای رهبر انقلاب را لبیک گفتند و بار دیگر پیوند بین رهبری و مردم را به جهانیان ثابت کردند و نشان دادند این مردم با گذشت سی و چهار سال از انقلاب همچنان در صحنه حضور دارند و توطئه های دشمنان را در هم می شکنند.

نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت و سرپرست حجاج ایران افزود: دشمنان اسلام در آن زمان رژیمی را سر کار قرار دادند برای اینکه نام اسلام را از بین ببرند که در ایران رضاشاه را بر سر کار آوردند و در ترکیه آتاترک را تا نام اسلام را محو کنند.

حجت الاسلام قاضی عسگر گفت: رضاخان تلاش کرد با تغییر اندیشه های بومی، تغییر تاریخ هجری شمسی و تغییر بسیاری از مسائل دیگر به دنبال محو اسلام برود.

وی اظهار کرد: بی بندو باری و هرزگی در کشور ما رواج پیدا کرده بود و رادیو و تلویزیون و مجلات همه در خدمت وزارت بودند و در برخی از شهرها تعداد مشروب فروشی ها از تعداد نانوایی ها بیشتر شده بود.

نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت و سرپرست حجاج ایران تصریح کرد: از نماز جمعه ها و اعتکاف جوانان خبری نبود و خود رژیم مواد مخدر را در بین جوانان توزیع می کردند و عناصر فاسد درصدد بودند که اسلام از این کشور رخت بربندد و اگر امام راحل نبود معلوم نبود چه بر سر مملکت می آمد.

حجت الاسلام قاضی عسگر بیان کرد: امام راحل اولین هدفش حفظ اسلام بود و اسلام ناب را از اسلام آمریکایی جدا کرد، اسلام ناب آن اسلامی بود که طرفدار قشر ضعیف جامعه بود، رشد علمی مملکت و حضور زنان در عرصه های اجتماعی از ویژگی های اسلام ناب است.

وی افزود: اسلام آمریکایی اسلام راحت طلبان و منافقین بود که توسط امام چهره اصلی اش به مردم معرفی شد.

نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت و سرپرست حجاج ایران اظهار کرد: با احیای اسلام امام توانست هم در داخل کشور و هم بیرون از مرزهای کشور اسلام را احیا کند و این خدمت بزرگ امام به جامعه بشری بود.

حجت الاسلام قاضی عسگر تصریح کرد: امام آمد و حکومت اسلامی را بر مبنای ولایت فقیه مطرح کرد آن هم در زمانیکه کمونیسم اسلام را افیون انسان ها معرفی می کرد و در زمانیکه دنیا علیه دین به پا خواسته بود و بچه های ما در دانشگاهها خجالت می کشیدند بگویند ما مسلمان هستیم.

وی افزود: امام آمد ثابت کند دین و قوانین اسلام می تواند جامعه را اداره کند و دیگر اینکه امام ثابت کرد جامعه را می تواند مانند ائمه و با ساده زیستی اداره کرد.

نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت و سرپرست حجاج ایران بیان کرد: هدف امام این بود که می توان در کاخ ها نبود و در عین حال در دل های مردم حکومت کرد.

حجت الاسلام قاضی عسگر گفت: زندگی مقام معظم رهبری در حال حاضر نیز با همان ساده زیستی و شکل زندگی حضرت امام است.

وی بیان کرد: حاکمیت یک نظام مردم سالار دینی یکی دیگر از اهداف انقلاب امام بود.

نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت و سرپرست حجاج ایران اظهار کرد: قبل از انقلاب مدارس ایران فرمایشی بود هماهنگونه که در خیلی از کشورها هم اکنون نیز اینگونه است از جمله کشورهای آمریکا که سرمایه داران یهودی در پشت صحنه کار انتخاب سیاستمداران را انجام می دهند.

حجت الاسلام قاضی عسگر گفت: تحقق استقلال کشور یکی دیگر از اهداف انقلاب امام بود، در آن زمان حدود 40 هزار نیروی آمریکایی در این مملکت بودند و از مردم پول های زور بسیاری می گرفتند.

وی افزود: در جریان کاپیتولاسیون ایران را به آمریکایی ها فروختند از 54 هزار روستای کشور در آن زمان فقط دو هزار روستا برق داشت، راه آسفالته و امکانات بهداشتی نبود و پزشکان هندی و بنگلادشی در این کشور خدمت می کردند، دانشگاههای ما در خدمت بیگانگان بود، اما امام آمد و گفت نه شرقی و نه غربی، آنقدر بر روی استقلال پافشاری کرد که امروز مستقل ترین کشور دنیا هستیم.

نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت و سرپرست حجاج ایران اظهار کرد: یکی دیگر از اهداف امام آزادی بود که کوچکترین حرفی که در زمان شاه زده می شد علما را دستگیر و به زندان می انداختند اما انقلاب آمد و آزادی را تعریف کرد و گفت هر کسی می خواهد از عقیده اش دفاع کند و انقلاب، آزادی را تا مرحله توسعه تحمل می کند.

حجت الاسلام قاضی عسگر گفت: خودباوری و احیای آن در ذهن مردم یکی دیگر از اهداف انقلاب امام بود از سوزن و سنجاق و کشتی و هواپیما را وارد می کردیم و همه چیزمان وابسته بود اما امام آمد و خودباوری را به مردم هدیه کرد و گفت شما می توانید.

وی افزود: امام با قدرت و تفکر سازنده خود، بانوان را به صحنه آورد و امروز زنان ما در همه قسمت های جامعه و با حفظ حجاب خود حضوری گسترده دارند.