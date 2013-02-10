قرائت قطعنامه 22 بهمن در کرمان/گلباران تمثال امام و شهدای انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش مردم فهیم و بصیر استان کرمان در پایان راهپیمایی وحدت آفرین و دشمن شکن 22 بهمن با تجمع در میدان عاشورا یکبار دیگر با آرمان های حضرت امام و انقلاب تجدید پیمان کردند.

در این تجمع مردمی که همه آحاد مختلف مردم و مسئولین اعم از زن و مرد، پیر و جوان حضور داشتند امام جمعه کرمان، استاندار کرمان و دیگر مسئولین این استان نیز دربین صفوف به هم فشرده راهپیمایان حضور یافتند.

در مراسم پایانی مردم استان کرمان از اقشار مختلف شامل بانوان، کارگران، روحانیون، خبرنگاران، نیروهای نظامی و انتظامی، روسائیان و عشایر ، اصناف و بازاریان و دیگر اقشار مردم تمثال امام و شهدای انقلاب را گلباران کردند.

مردم بصیر کرمان در مراسم پایانی با قرائت قطعنامه 22 بهم ضمن انزجار مجدد از کینه توزی آمریکا و ایادی مستکبر او خواستار وحدت هر چه بیشتر بین مسئولین برای حل مشکلات مردم به ویژه مشکلات اقتصادی شدند.

ضرب 34 مرشد به یمن سی و چهارمین سال از پیروزی انقلاب اسلامی نیز حال و هوای مردم در تجمع پایانی را تغییر داد.