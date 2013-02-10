دولت از ناراحتی مردم در رنج است/ برخی می خواهند انتخابات را به اصطلاح مدیریت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد به عنوان سخنران مراسم روز 22 بهمن در جمع راهپیمایان تهرانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دولت های نهم و دهم تصریح کرد: 40 میلیون نفر سهام عدالت گرفته اند که این تعداد به 45 میلیون خواهد رسید و دریافت کنندگان به زودی می توانند در بورس از سهام آن استفاده کنند که در همین مدت ارزش سهام آنان سه برابر شده است.

وی اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه دنیا ملت ایران را تحسین کرد و هدفمندی یارانه ها به عنوان روش ایرانی اصلاحات اقتصادی ثبت شد، تصریح کرد: برخی تلاش می کنند کل مشکلات تاریخی و فشارهای ظالمانه را به دوش این طرح مظلوم تخلیه کنند.

احمدی نژاد گفت: همه مساعدت کنند تا طرح به طور کامل اجرا شود چون این طرح جزء معدود راه های دور زدن تحریم ها و غلبه بر طرح های خباثت آلود دشمنان است.

رئیس قوه مجریه در خصوص کنترل مصرف سوخت در سالیان گذشته نیز گفت: با وجود 2.5 برابر شدن خودرو و 2.5 برابر شدن مسافرت، مصرف بنزین روزانه 75 میلیون لیتر است که اگر رشد قبلی ادامه می یافت باید 137 میلیون لیتر در روز بنزین مصرف می شد که این معادل 17 میلیارد دلار واردات بنزین است.

رئیس جمهور یادآور شد: آنها دیدند که ما واردات بنزین داریم گفتند تحریم می کنیم، اما با طرح سهمیه بندی بنزین، تحریم بنزین شکست خورد.

وی به مقایسه صادرات غیرنفتی قبل و بعد از انقلاب پرداخت و گفت: ایران پیش از انقلاب نیم میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته که قبل از دولت نهم به 7 میلیارد دلار رسید و سال گذشته از 53 میلیارد دلار گذشتیم که اگر بداخلاقی ها نبود، امسال از 75 میلیارد دلار عبور می کردیم.

احمدی نژاد به اقدامات صورت گرفته در حوزه حمل و نقل عمومی اشاره کرد و گفت: تلفات جاده ای در سال 84 حدود 27 هزار نفر بوده است که در سالیان گذشته با وجود 2.5 برابر شدن خودرو و مسافرت و افزایش 60 درصدی جاده ها، تلفات جاده ای کمتر از 19 هزار نفر بوده که البته همین تعداد هم زیاد است.

اسلحه را بردارید خود با شما گفتگو می کنم



رئیس شورای عالی امنیت ملی به موضوعات هسته ای نیز اشاره و تصریح کرد: ایران امروز هسته ای شده و دشمنان ملت ناراحتند می خواهند مانع حرکت ملت شوند به همین دلیل انواع فشارها را برای جلوگیری از دستیابی ملت به انرژی هسته ای اعمال کردند اما ملت در یک مقاومتی الهی پیروز شد.

احمدی نژاد با اشاره به مباحث مطرح شده از طرف مقامات آمریکایی برای مذاکره با ایران افزود: اخیرا ادبیات خود را عوض کرده اند و با ادبیات بهتری حرف می زنند و می گویند می خواهیم گفتگو کنیم بسیار خوب گفتگو بهتر از درگیری است، ملت ایران هم همیشه اهل گفتگو بوده اما گفتگو آدابی دارد همانطور که رهبر انقلاب فرمودند نمی شود اسلحه را روی پیشانی مردم ایران نگه دارید و انتظار گفتگو داشته باشید، این چه طرز گفتگو است.

رئیس جمهور با بیان اینکه گفتگو برای رسیدن به عدالت، مشترکات و رفع سوءتفاهمات و حق است، ادامه داد: نباید از گفتگو بعنوان وسیله تحمیل نظرات استفاده کرد.

رئیس قوه مجریه خاطر نشان کرد: اصلاح گفتار و بیان لازم است، اما کافی نیست. به صراحت می گویم اسلحه را کنار بکشید من خودم با شما گفتگو می کنم.

وی با تاکید بر اینکه گفتگو باید بر پایه عدالت و احترام باشد، اظهار داشت: گفتگو باید بر پایه عدالت و احترام باشد چطور می خواهید دستاورد ملت ایران را از چنگشان بیرون بیاورید من به شما می گویم شما خواستید نتوانستید و هرگز چنین نخواهد شد.

احمدی نژاد تاکید کرد: من از سال 86 بارها گفته ام که ما هسته ای شده ایم دیگر تقابل چه معنایی دارد الان وقت درگیری و تقابل نیست بهترین حالت برای ما و شما تعامل و همکاری است و این به نفع همه است در حالیکه از درگیری شما ضرر خواهید کرد.

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: من خادم ملت هستم، فدایی ملتم و ارباب زاده نیستم از خانواده معمولی ام به اصطلاح رعیت زاده ام به همین دلیل می توانم به سادگی سخن را با شما درمیان بگذارم. انقلاب برای صیانت از عزت مردم در بیرون و داخل کشور است همه باید حافظ کرامت مردم باشیم. نباید تبعیض باعث شود حرمت احدی مخدوش شود.

وی بیان کرد: مسئولیت، خطرناک است. پست های حکومتی فرصت بهره مندی های مادی و شخصی نیست، فرصت خدمت است.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب برای احیا و استیفای حقوق اساسی ملت است، افزود: حاکمیت ارزش ها بدون انتخاب آزاد بی ارزش است. انتخاب آزاد ارزش ها، کمال‌آفرین است. آزادی متعلق به همه ملت است و همه باید مراقبت کنیم که در سیاست، اقتصاد، علم، آزادی و... انحصار درست شود، چون انحصار فسادآور است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه وحدت ملی نباید با عمل، رفتار و گفتار ناصحیح مخدوش شود، گفت: انقلاب برای برهم زدن تبارگرایی و دایره های بسته است. همه باید مراقبت کنیم با کوچکترین نشانه های بازگشت به دوره قبل از انقلاب برخورد کنیم. انقلاب به هیچ حزب و طایفه و گروهی تعلق ندارد.

وی تاکید کرد: مبادا روزی بیاید عده ای خاص صاحبان قدرت و ثروت باشند و به مراتب تصمیم گیری دسترسی داشته باشند و خواست خود را عملیاتی کنند.

احمدی نژاد اظهار کرد: نباید به سیری ظالمان و سوءاستفاده آنان و گرسنگی مظلومان و آحاد مردم رضایت داد و من به عنوان خادم ملت به اقداماتی که به این وضع منجر شود، رضایت نمی دهم و هیچ سندی را علیه منافع عمومی ملت امضا نخواهم کرد.

وی بر حفظ اساس انقلاب و حفظ پاکی و پاکدامنی تاکید و تصریح کرد: انقلاب برای مقابله با رانت خواری و زیاده خواهی است، برای پاکی و عدالت و تامین حقوق اساسی ملت است و حفظ انقلاب نیز در گرو اینها است.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش خطاب به مردم گفت: به واسطه فشارهای ناجوانمردانه دشمن مردم در فشار هستند و دولت به صورت شبانه روزی در تلاش است تا این مشکلات را کاهش دهد.

رئیس قوه مجریه در وقت مناسب درباره ابعاد توطئه دشمنان توضیح خواهم داد که اگر نبود اقدامات دولت چه اتفاقاتی رخ می داد. آنها می خواستند شیرازه امور از هم بگسلد اما به اهداف خود نرسیدند.

احمدی نژاد با بیان اینکه دولت از ناراحتی ملت در رنج است، گفت: به وحدت بیشتری نیاز داریم تا دولت تلاش کند فشارها را از روی ملت بردارد و این انتظار نیست که دولت هم از خارج و هم در داخل تحت فشار باشد.

وی به مسائل اخیر بوجود آمده در کشور اشاره کرد و گفت: صحبت های مهمی است که باید با مردم در میان بگذارم اما بخاطر اینکه کام ملت در این پیروزی بزرگ تلخ نشود و بخاطر رهبری اینها را به وقت دیگری موکول می کنم. به صراحت اعلام می کنم این دولت تا آخرین روز مثل روز اول کار خواهد کرد. من یک جان ناقابل دارم که آن را فدای ملت و انقلاب می کنم.

رئیس جمهور در ادامه به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اشاره و تصریح کرد:انتخاب حق ملت است قانون اساسی بالاترین میثاق ملی است که به صراحت به این حق تاکید کرده و کشور و حاکمیت متعلق به مردم است و مردم حق دارند حاکمان را انتخاب کنند. برخی خیال نکنند رای مردم یک کاغذ و یک عدد است آراء مردم تجمیع اراده ها و همت های مردم است.

وی با ابراز امیدواری به اینکه همه سلیقه ها در انتخابات شرکت کنند، گفت: کسی خود را جای مردم نبیند و با کوته بینی فکر نکند می تواند بجای مردم تصمیم بگیرد.

احمدی نژاد افزود: اخیرا شنیده شده که برخی می خواهند انتخابات را به اصطلاح مدیریت و مهندسی کنند ملت راه خود به خوبی را می شناسد به دیگران نیازی ندارد اخلاق و قانون باید رعایت شود کسی نمی تواند اراده خود را به مردم تحمیل کند.

رئیس جمهور تاکید کرد: ملت بهترین گزینه را انتخاب خواهد کرد. هر کس که بتواند پشتوانه رای مردم را داشته باشد را باید بهترین گزینه دانست و همه باید به رای مردم احترام بگذارند.

وی خاطر نشان کرد: وقتی رهبری می گوید من یک رای دارم، بقیه مراقب باشند طوری حرف نزنند به دشمن بهانه بدهند.

رئیس قوه مجریه با تاکید بر اینکه انتخابات آزاد شدن انرژی عظیم ملت است، خاطر نشان کرد: اگر به فرض 49 یا 50 میلیون نفر واجد شرایط هستند، همین حدود در انتخابات شرکت کنند در این صورت جایی برای شیطنت شیاطین انس و جن باقی نخواهد ماند و امیدواریم غیر از قلیلی که بخاطر شرایط جسمی نمی توانند در انتخابات شرکت کنند، همه بیایند.

احمدی نژاد گفت: خرداد 92 ملت ایران عظمت، اراده، شکوه و عمق نگاه هوشمند خود را به جهان نشان خواهند داد.

رئیس جمهور در بخش پایانی سخنانش به شرایط جهانی اشاره کرد و با اشاره به ظلم و تبعیض در جهان گفت: آنها با طراحی های اقتصادی جیب ملت ها را خالی می کنند و ثروت ملت ها را به جیب خود سرازیر می کنند و با طراحی های فرهنگی اندیشه ها را نابود می کنند.

وی با بیان اینکه مشکل جهان خبر مدیریت صالح است، افزود: صهیونیست های بی فرهنگ و استکبار به پایان راه رسیده اند و در بن بست حرکت می کنند.

رئیس قوه مجریه با ابراز امیدواری به ظهور انسان کامل یادآور شد: باید همه باهم به استقبال بهار برویم.

احمدی نژاد در پایان سه مرتبه گفت: زنده باد بهار.