سی و پنجمین حضور باشکوه اهالی خمین در راهپیمایی

به گزارش خبرنگار مهر، در این حضور تمام مردم خمین حضور چشمگیر داشتند تا هدف مردی از دیارشان روح الله خمینی (ره) را زنده نگه دارند.
مردم با در دست داشتن پلاکاردها و عکسهای امام خمینی و حضرت آیت الله خامنه ای از ساعت 10 صبح امدن تا باردیگر آرمانهای انقلاب را زنده نگه دارند.
فرماندارشهرخمین با بیان اینکه مردم از نظام در تمام مراحل انقلاب پشتیبانی می کنند اظهار داشت: حضور گسترده مردم مشت محکمی بر دهان ابرقدرتهاست.
علیرضا کریمی با بیان اینکه مردم به مانند امروز در انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد تصریح کرد: تفرقه اندازی ها و تحریمها مانع حضور پرشور مردم نمی شود.
این راهپیمایی از میدان 15 خرداد آغاز و به سمت میدان مدرس ادامه داشت.
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