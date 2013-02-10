رهبری نماد وحدت امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد اله ایمانی ظهر یکشنبه در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن در جمع خبرنگاران، گفت: آنچه که باعث عزت و سربلندی امت اسلام است حضور مقام معظم رهبری است.

وی تصریح کرد: امروز مردم ما مثل همیشه در صحنه حاضر شدند که این حرکت بزرگ نشان از وحدت و اتحاد است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تاکید کرد: اتحاد و همدلی اولویت اول کشور است که در این مسیر نیز همگان باید پیرو ولایت و رهبری باشند.

انقلاب اسلامی ریشه اعتقادی دارد

در ادامه نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز با شکوهمند دانستن حضور مردم شیراز در راهپیمایی 22 بهمن، گفت: انقلاب اسلامی ریشه در اعتقادات مردم دارد.

ضرغام صادقی تصریح کرد: علاقه مندی مردم به این نظام بحثی نیست که به این راحتی بتوان آن را از یکدیگر جدا کرد و به همین دلیل است که تمامی دشمنی ها بر علیه این ملت با شکست مواجه شده است.

وی افزود: دشمنان انقلاب باید بدانند که هر گونه حرکتی بر علیه این ملت با شکست مواجه خواهد شد زیرا ملت ایران اسلامی به پشتوانه مقام معظم رهبری در مقابل تمامی این دشمنی ها ایستادگی می کنند.