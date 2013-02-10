به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه "مجسمههای کشف شده" سعید لزرجانی عصر جمعه 27 بهمن ماه از ساعت 16 تا 20 افتتاح میشود و به مدت 10 روز دایر است.
این نمایشگاه شامل 60 اثر از این هنرمند است که با شاخه و ریشههای درختان خلق شدهاند.
سعید لزرجانی متولد 1333 رودسر است و 35 سال است در زمینه های طراحی، نقاشی و مجسمه فعالیت مستمر دارد.
نمایشگاه مجسمههای کشفشده عصر جمعه 27 بهمن از ساعت 16 تا 20 افتتاح میشود و تا 7 اسفندماه همه روزه بجز سهشنبهها از ساعت 16 تا 20 برپاست. علاقهمندان میتوانند برای بازدید از این آثار به گالری ساربان واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی (مهناز)، کوچه مهماندوست، پلاک 8 مراجعه کنند.
گالری ساربان از روز جمعه 27 بهمن ماه به مدت 10 روز میزبان نمایشگاهی از جدیدترین مجسمههای سعید لزرجانی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه "مجسمههای کشف شده" سعید لزرجانی عصر جمعه 27 بهمن ماه از ساعت 16 تا 20 افتتاح میشود و به مدت 10 روز دایر است.
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