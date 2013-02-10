امیر حاج رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب خاطرنشان کرد: صحبت کردن در خصوص کاهش تعداد تیمهای لیگ برتر مستلزم یک کار کارشناسی است و من نمی توانم بگویم که این کار خوب است یا بد. چون در این باره زیاد ورود نکردهام و به طور یقین نمی توانم صحبت کنم.
وی افزود: برای شما مثالی می زنم. در انگلستان، ایتالیا و اسپانیا رقابتهای لیگ با 20 تیم برگزار می شود ولی آلمانیها بوندس لیگا را با 18 تیم برگزار می کنند. آنها ظرفیتهای فوتبالی خود را اندازه گیری می کنند و کمتر بودن تعداد تیم های لیگ آلمان دلیل بر ضعف فوتبال این کشور نیست چرا که این کشور یکی از ارکان فوتبال اروپا است.
حاج رضایی در خصوص اینکه مسئولان سازمان لیگ به خاطر برگزاری بهتر مسابقات اقدام به کاهش تعداد تیمهای لیگ برتری خواهند کرد، یادآور شد: اینکه به خاطر تداخل بازیهای ملی و باشگاههای آسیا با رقابتهای داخلی این تصمیم را گرفتهاند به نوعی ناتوانی دستگاه فوتبال کشور را تایید میکند و دلیل خوبی نیست. من البته از دلایل دیگر این کار بی خبرم.
این کارشناس ادامه داد: چیزی که فوتبال ما را تهدید می کند زیرساختها، ابزارها و درآمدهاست. چطور میشود تیمی مثل گهر دورود 20 هفته باید مهمان باشد؟ ما در ژاپن میبینیم وقتی تیمی به "جی لیگ" صعود می کند یک کمیته بررسیهای لازم را انجام می دهند که تیم تازه وارد در زمینه زیرساختها و مسایل مالی دارای چه وضعیتی است اما در ایران از این خبرها نیست.
وی تصریح کرد: در اینجا تنها چیزی که ملاک قرار می گیرد تعداد امتیازهایی است که تیمها کسب میکنند در حالی که این ملاک نیست. امیدوارم آنها که تصمیم به کاهش تیمهای لیگ برتر گرفته اند با آگاهی این کار را انجام داده باشند و یک تصمیم احساسی نباشد. باید برای این کار منطق خوبی داشته باشند.
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