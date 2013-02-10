برقراری نظم و امنیت در مسیر راهپیمایان البرزی

سردار احمدعلی گودرزی در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم ایران با وجود گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان با شور و عشق با توجه به سرمای زمستان به ندای رهبر خودشان لبیک گفتند و با عشق در صحنه حاضر شدند.



فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به اینکه در 9 نقطه البرز راهپیمایی انجام شده است، اضافه کرد: در بخشهای دیگر از جمله ساوجبلاغ، نظرآباد، هشتگرد و طالقان و اشتهارد راهپیمایی به صورت مستقل از کرج برگزار شد.

وی گفت: عوامل انتظامی، ترافیکی و امنیتی از ساعات ابتدایی صبح در مسیرهای راهپیمایی حضور داشتند و خدمات رسانی می کردند.

گودرزی اظهار داشت: شب گذشته پاکسازی مسیر راهپیمای توسط پلیس راهنمایی و رانندگی استان از وجود خودرو صورت گرفت.

فرمانده انتظامی استان البرز افزود: وظیفه نیروی انتظامی تامین امنیت محل تجمع مردم و مسیر راهپیمایی خلاصه نمی شود بلکه در پیشگیری از سرقت نیز تلاش و کوششهایی صورت گرفته است.

فرمانده انتظامی استان البرز افزود: امروزه پلیس با رویکرد جامعه محوری وارد عرصه اجتماعی نیز شده است.





