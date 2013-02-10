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۲۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۵۱

برقراری نظم و امنیت در مسیر راهپیمایان البرزی

برقراری نظم و امنیت در مسیر راهپیمایان البرزی

کرج - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی البرز از برگزاری با شکوه مراسم راهپیمایی 22 بهمن در سراسر استان البرز با برقراری امنیت و نظم ویژه خبر داد و گفت: مسیرهایی که برای راهپیمایی مسدود شده بود هم اکنون باز شده است.

سردار احمدعلی گودرزی در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم ایران با وجود گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان با شور و عشق با توجه به سرمای زمستان به ندای رهبر خودشان لبیک گفتند و با عشق در صحنه حاضر شدند.
 
فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به اینکه در 9 نقطه البرز راهپیمایی انجام شده است، اضافه کرد: در بخشهای دیگر از جمله ساوجبلاغ، نظرآباد، هشتگرد و طالقان و اشتهارد راهپیمایی به صورت مستقل از کرج برگزار شد.
 
وی گفت: عوامل انتظامی، ترافیکی و امنیتی از ساعات ابتدایی صبح در مسیرهای راهپیمایی حضور داشتند و خدمات رسانی می کردند.
 
گودرزی اظهار داشت: شب گذشته پاکسازی مسیر راهپیمای توسط پلیس راهنمایی و رانندگی استان از وجود خودرو صورت گرفت.
 
فرمانده انتظامی استان البرز افزود: وظیفه نیروی انتظامی تامین امنیت محل تجمع مردم و مسیر راهپیمایی خلاصه نمی شود بلکه در پیشگیری از سرقت نیز تلاش و کوششهایی صورت گرفته است.
 
فرمانده انتظامی استان البرز افزود: امروزه پلیس با رویکرد جامعه محوری وارد عرصه اجتماعی نیز شده است.
 

 
کد مطلب 1813508

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