تجربه متفاوت احمدی نژاد از راهپیمائی امروز/ سخنرانی ناتمام لاریجانی/ اعتراض به هاشمی

به گزارش خبرنگار مهر مراسم سالگرد سی و چهارمین بهار انقلاب با حضور پرشکوه مردم برگزار شد. این مراسم همراه با حاشیه هایی بود که در ادامه می آید:

* رئیس جمهور برخلاف سال های گذشته بخش قابل توجهی از مسیر را در داخل ماشین حفاظت شده طی کرد و تنها مسیر کوتاهی را در میان مردم به راهپیمایی پرداخت. در هنگام پیاده روی رئیس جمهور در میان مردم در خیابان آزادی، در کنار مردمی که با شعارهای حمایتی به استقبال رئیس جمهور رفته بودند عده ای نیز در اعتراض به حوادث روزهای گذشته در مجلس شورای اسلامی و اظهارات رئیس جمهور درخصوص رابطه با آمریکا شعار "مرگ بر ضد ولایت فقیه" سر دادند.

* حضور آیت الله هاشمی در این مراسم نیز خالی از حاشیه نبود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که چندسالی است شرکت خود در مراسم راهپیمایی 22 بهمن را به حضور در مسیرهای خلوت و کم تردد راهپیمایی محدود می کند، امسال نیز با واکنش عده ای از راهپیمایان مواجه شد. وی از مسیر تقاطع وصال - انقلاب با راهپیمایان تهرانی همگام شد و تا تقاطع خیابان قدس در خیابان انقلاب راهپیمایی کرد.

* عفت مرعشی همسر آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز وی را همراهی می کرد. برخی از مردم حاضر در راهپیمایی هنگام مشاهده آیت الله هاشمی علیه وی شعار سر دادند. برخی از هوادران آیت الله هاشمی نیز که وی را همراهی می کردند با در دست داشتن تصاویر امام و رهبری شعارهایی در حمایت از وی سر می دهند.

*علی لاریجانی نماینده مردم قم و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز که به سنت هرساله در راهپیمایی مردم قم در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی شرکت می کند با اعتراض های مشابهی روبرو شد. گرچه این اعتراض ها تا حدی بود که سخنرانی وی را ناتمام گذاشت.

* نماینده مردم قم در مجلس در حالی سخنرانی خود را در شبستان امام خمینی حرم حضرت معصومه(س) شروع کرد که شعارهای "بصیرت بصیرت" و برخی شعارهای دیگر این سخنرانی را با اختلال مواجه کرده بود. رئیس مجلس در ابتدای سخنان خود بدون توجه به شعارهای معترضان در مجلس به سخنرانی خود که از قبل آماده کرده و مکتوب بود ادامه داد. در حالی که رفته رفته بر صدای شعاردهندگان افزوده می‌شد، صدای لاریجانی به سختی از پشت تریبون شنیده شد.

* در این حین بخشی از جمعیت بر شدت شعارهای خود اضافه کردند و شعارهایی چون "خواص بی بصیرت" سر دادند و حتی اشیائی به سمت جایگاه سخنرانی رئیس مجلس پرتاب شد. در این شرایط حلقه محافظان لاریجانی در جایگاه تنگ تر شد و آنها از رئیس مجلس خواستند تا سخنرانی خود را متوقف کند، اما لاریجانی برای ادامه صحبت هایش اصرار داشت.

* وی در واکنش به اعتراضات برخی از حاضرین گفت: امروز روز 22 بهمن و روز مبارکی است و روزی است که باید با رهبر معظم انقلاب بیعت کنیم و نباید با اینگونه اقدامات این جشن بزرگ را خدشه دار کنیم. در ادامه وقتی حاضرین و معترضین در شبستان به سمت محل جایگاه سخنرانی حرکت کردند محافظان لاریجانی وی را که دیگر نماینده مردم قم در مجلس و استاندار قم همراهی می‌کردند به سمت پشت جایگاه هدایت کردند.

* امسال در کنار شعارهای هر ساله مردم، شعارها و دست نوشته هایی چون "دولت ، مجلس اتحدوا اتحدوا"، "ایران کوفه نمی شود"، "سراسر بگذریم از جان اگر فرمان دهد رهبر"، "نه در شعب ابی طالب که در بدریم و در خیبر"، "سازش با آمریکا محال است"، "مذاکره سودی ندارد" شنیده و دیده می شد.

* حد فاصل پل حافظ تا میدان انقلاب بنرهایی برای بزرگداشت یاد سرداران شهید دفاع مقدس با عنوان "همت ها داده ایم"، "چمران ها داده ایم"، "رجایی ها داده ایم" نصب شده بود.

* عده ای جوان حاضر در راهپیمایی با در دست داشتن عکس بشار اسد حمایت خود را از حکومت سوریه اعلام کردند.

* در طول مسیر راهپیمایی عده ای از جوانان بسیجی با شعار ما نیاز به بمب هسته ای نداریم، ما امام زمان داریم سر می دادند.

یک خبرنگار روسی در حاشیه راهپیمایی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره نگاه وی به راهپیمایی امروز مردم گفت: من انتظار این میزان از حضور مردم در راهپیمایی را داشتم. اما این راهپیمایی بیش از آنکه سیاسی باشد یک نوع جشن بود. ما از این راهپیمایی لذت بردیم. این برخلاف ذهنیت ما از اجباری بودن این راهپیمایی بود. رسانه های غربی اخبار این راهپیمایی و واقعیات در خصوص ایران را هیچ وقت به خوبی پوشش نداده اند. ایران حق دارد انرژی صلح آمیز هسته ای داشته باشد.

پیرزنی که از جنوب تهران آمده بود با صدای بلند در میان جمعیت حمایت خود را از احمدی نژاد اعلام می کرد و به خبرنگار مهر گفت به احمدی نژاد نمره 20 می دهم.

هفته نامه سیاسی اجتماعی بصیرت جوانان با اختصاص تیتر اول خود به محسن رضایی به طور رایگان در میان جمعیت توزیع می شد.