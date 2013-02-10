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۲۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۳۳

وفاداری به نظام در راهپیمایی گسترده مردم شهر و روستای شازند

وفاداری به نظام در راهپیمایی گسترده مردم شهر و روستای شازند

شازند - خبرگزاری مهر: مردم شش شهر و 20 روستای شهر شازند با حضور دوباره خود در سی و چهارمین سالگرد انقلاب وفاداری خود را به نظام به نمایش گذاشتند.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی در حاشیه این مراسم ضمن تشکر از این حضور بی سابقه گفت: دشنمان تصور می کردند مشکلات اقتصادی مردم را به نظام اسلامی ایران دلسرد کرده است و انها حضوری کم رنگ خواهند داشت.

قاسم عزیزی اضافه کرد: انقلاب اسلامی پس از گذشت سه دهه، با درایت رهبر معظم انقلاب و حضور مردم در صحنه های گوناگون، همچنان با صلابت و پابرجاست و این حضور این گفته را عملا نشان داد.

گفتنی است راهپیمایی در شهرهای شازند، آستانه، مهاجران، شهباز، هندودر، توره و روستاهای تواندشت علیا، حصار، لنجرود، نهرمیان، گلزرد نهرمیان، چقاسیاه، جلایر، باغ برآفتاب، قدمگاه، کزاز، موچان، سرسختی سفلی، غینر، واشه، موچان، حسین آباد، روغنی، حصارمحمدیه، حاجی آباد و دستجرده شهرستان شازند با حضورمشتاقانه مردم برگزار شد.

کد مطلب 1813529

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