"آب و نان" بهانه مردم در انقلاب نبود/ تحریم ها تاثیری بر باورهای مردم ندارد

محمد رضا عاشوری با بیان این مطلب در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن اراک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دشمن بداند نمی تواند با تحمیل فشارهای اقتصادی بر ملت ایران آنها را از ارزشهای والای خود دور کنند چرا که ملت ایران برای آب و نان در سال 57 قیام نکردند.

وی ادامه داد: حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن 91 تمام محاسبات دشمنان را بار دیگر بر هم زد تا دشمنان بدانند ملت ایران ملتی هوشمند و مقتدر هستند.

معاون برنامه ریزی استاندار مرکزی با اشاره به جایگاه آمریکا در بین مردم جهان گفت: امروز 70 درصد مردم جهان امریکا را مقصر اصلی در تحمیل فشارهای اقتصادی علیه ایران می دانند و این برای قدرتی همچون آمریکا مایه تاسف است.

عاشوری با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت میان مردم و مسئولین افزود: وحدت کلمه رمز تداوم پیروزی انقلاب ایران در 33 سال اخبر یوده و اگر خواهان تداوم این پیروزی هستیم باید بر این وحدت بیش از پیش تاکید کنیم.

وی تاکید کرد: دشمنان ایران پی به نقش این وحدت برده و در تلاش اند تا با نفوذ در بین مردم و مسئولین به این مسئله مورد تاکید مقام معظم رهبری خدشه وارد کنند.