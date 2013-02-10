به گزارش خبرنگار مهر، جلال هاشمی ظهر یکشنبه در پایان راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در نیشابور اظهار کرد: اندیشههای امام راحل بسط پیدا کرده و موجی از رهایی مردمی را در منطقه فراهم کرده است.
معاون استاندار و فرماندار نیشابور افزود: دشمن با طراحی کودتاهای سخت و مخملی، جنگ نرم، ایجاد شبهات گوناگون در اقشار مختلف، هجمه علیه نهادهای انقلابی چون سپاه پاسداران و شورای نگهبان، تحریمهای پیدرپی اقتصادی و دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی، سعی در مبارزه علیه انقلاب اسلامی دارد.
هاشمی گفت: دشمن بنا داشت با تسخیر سنگر به سنگر، نظام اسلامی را ساقط کند و با زدن ولایت فقیه، ستون فقرات نظام اسلامی را بشکند.
وی افزود: اما با هدایت امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی، همدلی تودههای مردم و تقویت پایگاههای ارزشی چون مسجد و بسیج دشمن نتوانست به اهداف شوم خود در منطقه دست یابد.
معاون استاندار و فرماندار نیشابور بیان کرد: دشمن با بهرهگیری از رسانههای بیگانه و فضاهای مجازی به آینده چشم دوخته است و قصد مخالفت با نظام اسلامی را دارد.
هاشمی تصریح کرد: تمام فتنههای دشمن با توکل به خدا، حضور مردم همیشه در صحنه و اطاعت از رهبری یکی پس از دیگری خنثی شده است و انقلاب اسلامی مسیر خود را طی میکند.
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