انقلاب ایران با حضور مردم هیچ بن بستی نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی در پایان راهپیمایی مردم قزوین در محل امامزاده حسین(ع) گفت: خدا را شاکریم که انقلاب ما رهبری فرزانه، بصیر و الهی دارد که روشنگر مسیر است و انقلاب را از فرازو نشیب ها به سلامت به ساحل مقصود می رساند.

مشاور رئیس جمهور اظهارداشت: ملت ایران با عشق و ایمان به خدا و برای خدا قیام کرد و بساط طاغوت، زورگویی، نسل کشی، فسق و فجور، زورگویی، شکنجه و دشمنی با احکام الهی را برچید.

عزیزی افزود: امام راحل فریاد بلند ملت ایران علیه طاغوت بود و با تحمل همه سختی ها توانست انقلاب را به مسیر درست هدایت کرده و پیروزی آن را رقم بزند.

رئیس مرکز هماهنگی و نهادهای ریاست جمهوری تصریح کرد: مقاومت و شهادت طلبی مردم در مبارزه با طاغوت و تقدیم 60 هزار شهید و100 هزار جانباز امروز درس بزرگی به طاغوت و ستمگران است که در برابر شهدا مانند کف روی آب هستند که قادر به مقاومت نخواهند بود.

وی بیان کرد: انقلاب ما الهی و اسلامی است که اجرای احکام نورانی اسلام را در برنامه های خود دارد و آرمانهای بلند امام راحل آینده نوید بخشی را توام با علم و ایمان برای کشور رقم خواهد زد و کشور مسیر رشد و کمال را با سرعت با لطف الهی طی خواهد کرد.

عزیزی گفت: ملتی که شهادت افتخار اوست هرگز شکست نخواهد داشت و در سایه قرآن، اسلام و رهبری موفقیت های نظام روز به روز بیشتر خواهد شد.

مشاور رئیس جمهور اظهارداشت: با حضور مردم در صحنه و رهبری اندیشمندانه ولی فقیه، این انقلاب هیچ بن بستی ندارد، دچار انحراف و شکست نخواهد شد و موفقیت را در همه عرصه ها تجربه خواهد کرد.

مسئولان در مسیر مستقیم حرکت کنند

عزیزی حرکت سران سه قوه در صراط مستقیم را ضروری خواند و افزود: مسئولان قوای سه گانه باید در مسیر صراط مستقیم حرکت کنند و مانند سربازان ولایت فقیه با ملت همراهی کنند و با همکاری صمیمانه خود همدلی و وحدت را سرلوحه کار خود قرار دهند.

مشاور رئیس جمهوری گفت: ولایت فقیه رکن رکین و عمود خیمه و حافظ انقلاب اسلامی است و با هدایت مقام عظمای ولایت سلطه بیگانگان در کشور رقم نخواهد خورد.

عزیزی گفت: ولی فقیه حافظ استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است و با این نعمت بزرگ هرگز استبداد و دیکتاتوری در کشور شکل نخواهد گرفت و با صیانت از مردم سالاری دینی، معنویت، اخلاق و مهربانی در جامعه گسترش خواهد یافت.

در این مراسم حجت الاسلام علی قابل رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین هم با تقدیر از حضور پر شور مردم قزوین در راهپیمایی باشکوه 22 بهمن اظهارداشت: امروز بار دیگر مردم با رهبری و نظام اسلامی پیمانی دوباره بستند تا مسیر الهی انقلاب را ادامه دهند.

حجت الاسلام قابل افزود: دشمن با این حضور آگاهانه باید بداند دیگر جایی در میان ملت ندارد و مردم با لبیک به ندای رهبری همواره پشتیبان ولایت و انقلاب خواهند بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین از حضور مردم در راهپیمایی و همکاری صمیمانه مسئولان استان در شکل گیری این حماسه تاریخی تقدیر و تشکر کرد.



