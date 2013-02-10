عملیات 125 برای جلوگیری از آتش سوزی در چوب بری

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تماس کارگران یک سوله چوب بری با سامانه 125 مبنی بر آتش سوزی ضایعات چوبی، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بی درنگ زنگ ایستگاه 56 را ساعت 5 بامداد یکشنبه به صدا در آورد و آتش نشانان به سوی منطقه حکیمیه تهرانپارس، خیابان وفادار شرقی حرکت کردند.

مرتضی صدر فرمانده آتش نشانان در این باره گفت: با رسیدن نیروهای عملیات به محل حادثه مشاهده شد، بخشی از ضایعات چوبی که کنار سوله بزرگ چوب بری انباشته شده بود کاملا شعله ور شده و در حال سرایت به داخل سوله است.

وی افزود: آتش نشانان بلافاصله با تجهیز خود به دستگاه تنفسی و بکارگیری دو رشته لوله آبرسانی اقدام به مهار آتش کردند و موفق شدند در کمترین زمان ممکن آن را مهار و خاموش کنند.

صدر خاطرنشان کرد: خوشبختانه با حضور به موقع و اقدامات سریع آتش نشانان از بروز فاجعه جلوگیری شد.

آتش نشانان پس از تخلیه دود از داخل چوب بری و همچنین اطمینان از عدم وجود خطر به ماموریت خود پایان دادند.