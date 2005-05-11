ترافيك با ايجاد اصطكاك بين مردم سبب افزايش موقعيت هاي تنش زا مي شود

دكتر فربد فدايي در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" افزود: رفتن و بازگشتن به محل كار در صورتي كه همراه با تنش و اضطراب باشد از كارايي كم مي كند. صرف وقت براي پيدا كردن وسيله حمل و نقل، توقف هاي طولاني در مسير و دير رسيدن از عواملي است كه احساس خشم و ناكامي را در فرد به وجود مي آورد. اين احساس خشم و ناكامي در فرد گاهي به صورت مستقيم و به شكل پرخاشگري و گاهي به صورت غير مستقيم و به شكل افسردگي فرد را مي آزارد و سبب رفتارهاي تهاجمي نسبت به اعضاي خانواده و ديگران مي شود.

وي تصريح كرد: احساس خستگي در اثر صرف وقت طولاني در ترافيك موجب كاهش كارايي فرد و اشتباهات عديده شغلي از جمله حوادث محل كار مي شود. بنابراين مي بينيم كه اين مسئله به ظاهر ساده مي تواند به وجود آورنده و زمينه ساز بسياري از اختلالات رواني باشد.

اين استاد دانشگاه در ادامه افزود: يكي از دلايل اينكه ما در سطح شهر تهران مرتبا با درگيري هاي لفظي و تهاجم فيزيكي از سوي مردم مواجه هستيم، احساس سردرگمي و خستگي ناشي از ازدحام راه هاي طولاني و نبودن وسايل حمل و نقل مناسب و ترافيك سرسام آور است.

وي يادآور شد: با در نظر گرفتن عوامل جغرافيايي، اقتصادي و فرهنگي ايران، وضعيت نامناسب جاده هاي درون شهري و برون شهري و وجود بيش از 1 ميليون نفر جمعيت در تهران و شهرهاي بزرگ ناشي از عدم برنامه ريزي صحيح برنامه ريزان مي باشد.

دكتر فربد فدايي خاطر نشان كرد: اين عوامل باعث خواهد شد كه آمار بزهكاري و طلاق در تهران در مقايسه با ديگر شهرهاي كشو، بالا و نزديك به مراكز پر خطر دنيا باشد.

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تصريح كرد: هر چيزي كه از اصطكاك بين مردم جلوگيري كند، مي تواند در كاهش تنش موثر باشد. وجود قوانين مناسب براي روابط اجتماعي موجب مي شود كه مردم بدون اصطكاك و بدون برخورد بتوانند بدون تنش و درگيري مسايل خود را حل كنند.

وي خاطر نشان كرد: همچنين آموختن روش هاي برخورد سازنده در منزل، براي نمونه، حل اختلافات از طريق گفتگو به جاي خشونت از راهكارهاي مناسب مقابله با تنش در بيرون از خانه است. در موقعيت هاي تنش زا بهتر است هر كس خود را به جاي طرف مقابل بگذارد و بكوشد وضع او را دريابد. در اثر همدلي بسياري از مشكلات حل خواهد شد.